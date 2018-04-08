У государства закончились средства на льготный автолизинг
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В начале апреля лизинговые компании приостановили прием заявок по госпрограмме льготного автолизинга, рассказали «Ведомостям» три человека в автомобильной, дилерской и лизинговой компаниях. Закончились средства, запланированные на эту программу в 2018 г., - 4 млрд руб., объясняют два собеседника.
Эта госпрограмма была введена несколько лет назад для поддержки спроса на падавшем автомобильном рынке. Государство субсидирует авансовый платеж при заключении договора лизинга – 12,5% от стоимости автомобиля. До лета 2017 г. субсидировалось 10%, но тогда не было ограничений по составу участников. Сейчас программа включает в себя несколько адресных, рассчитанных на определенную категорию покупателей: «Свое дело» (малый и средний бизнес), «Российский фермер» (сельхозпроизводители), «Российский тягач».
В 2018 г. для стимулирования продаж не менее 15 000 машин из резервного фонда правительства было выделено 4 млрд руб. – эта сумма была зафиксирована в распоряжении правительства от 30 марта 2018 г. Но лизинговые компании получат субсидии после подписания постановления правительства, которое ожидается в мае, говорит один из собеседников «Ведомостей». Так же было в 2017 г.: сначала лизинговые компании давали скидки за свой счет, а затем правительство их компенсировало.
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