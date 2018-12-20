Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4721 от 20.12.2018 под заголовком: На Aurus принимаются авансы

Дилер Aurus начал принимать авансы на автомобиль

Попасть в число первых покупателей можно, заплатив 1,5 млн рублей
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«Авилон» (дилер люксовых автомобильных брендов) в начале декабря 2018 г. начал принимать авансы от потенциальных покупателей автомобилей Aurus. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель автоторговой компании. По его словам, размер аванса – 1,5 млн руб. за машину.

При этом условия поставок – сроки, комплектация, цена – в договоре не оговариваются. Дилеры Aurus (помимо «Авилона» это «Панавто») еще не получали такой информации от дистрибутора марки, компании «Аурус» (совместное предприятие НАМИ, «Соллерса» и Фонда обороны, безопасности и развития компании Tawazun из ОАЭ).

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