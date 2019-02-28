Toyota и Mitsubishi не вошли в программы льготного автокредитования
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В пятницу, 1 марта, стартуют обновленные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» общим бюджетом 3 млрд руб. Они будут действовать на территории России. Субсидируемые скидки – 10 и 25% в зависимости от региона. Автомобиль должен быть локализован в России и стоить не дороже 1 млн руб.
В прошлом году предельная цена была выше – 1,45 млн руб. Из-за роста цен некоторые иностранные автоконцерны, по словам сотрудника одного из них, напротив, лоббировали увеличение предельной стоимости автомобиля. Так что решение Минпромторга для них оказалось неприятным сюрпризом, замечает он. По оценке «Автостата», в 2018 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 7,5% до 1,43 млн руб. Снижение максимальной планки «позволит сконцентрировать поддержку на социально приоритетных слоях населения и наиболее массовом сегменте автомобилей», пояснял ранее представитель Минпромторга. Какие модели в обновленном списке, он в четверг не раскрыл.
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