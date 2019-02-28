Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Льготный кредит не для всех

Toyota и Mitsubishi не вошли в программы льготного автокредитования

Число моделей других производителей сократилось из-за новых требований Минпромторга

В пятницу, 1 марта, стартуют обновленные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» общим бюджетом 3 млрд руб. Они будут действовать на территории России. Субсидируемые скидки – 10 и 25% в зависимости от региона. Автомобиль должен быть локализован в России и стоить не дороже 1 млн руб.

В прошлом году предельная цена была выше – 1,45 млн руб. Из-за роста цен некоторые иностранные автоконцерны, по словам сотрудника одного из них, напротив, лоббировали увеличение предельной стоимости автомобиля. Так что решение Минпромторга для них оказалось неприятным сюрпризом, замечает он. По оценке «Автостата», в 2018 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 7,5% до 1,43 млн руб. Снижение максимальной планки «позволит сконцентрировать поддержку на социально приоритетных слоях населения и наиболее массовом сегменте автомобилей», пояснял ранее представитель Минпромторга. Какие модели в обновленном списке, он в четверг не раскрыл.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике