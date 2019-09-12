Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Ford заплатит не всем

Ford выплатит не всем дилерам компенсации за свой уход с российского рынка

Деньги положены лишь тем, кто сохранит сервисный центр и продолжит продавать коммерческие автомобили Ford

В апреле 2019 г. совместное предприятие Ford Sollers объявило о фактическом уходе американского автоконцерна с российского рынка. Производство в России и импорт легковых автомобилей прекращены, два автозавода были закрыты. Работает лишь третий – в Татарстане, он производит легкие коммерческие автомобили Ford Transit. На его базе было создано новое совместное предприятие Ford Sollers, но уже с контролем у российского партнера.

Ford последовал примеру другого американского автоконцерна – General Motors (GM), который из-за спада продаж в России и ослабления рубля законсервировал в 2015 г. завод в Санкт-Петербурге, а также прекратил импорт всех Opel и массовых моделей Chevrolet, сохранив совместное с «АвтоВАЗом» производство Chevrolet Niva. GM тогда компенсировал всем российским дилерам часть инвестиций в салоны. Всего на реструктуризацию бизнеса в России компания выделила около $600 млн. Крупные дилеры получили по нескольку десятков миллионов рублей, вспоминает один из них.

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