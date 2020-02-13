Volvo V90 Cross Country: активный хозяйственник

О ездовых повадках полноприводного универсала я вряд ли скажу что-то новое, но мне опять понравилось. Понятно, что дизельный V90 больше и тяжелее бензинового V60, рабочий диапазон оборотов двигателя уже, а мощность на 15 л. с. меньше. Но, в сущности, это такие мелочи, что ими можно пренебречь. По просьбе фотографа я с десяток раз разгонялся на пустынной дороге в зимнем лесу с места до 100 км/ч – и всякий раз автомобиль, обутый в 18-дюймовые нешипованные шины Continental, демонстрировал полную невозмутимость на прямой и абсолютную послушность как на разгоне, так и при торможении. При превышении скорости в повороте универсал предсказуемо пытался выехать четырьмя колесами наружу, но не спешил включать страхующую электронику, давая мне самому скорректировать траекторию. В отличие от кроссовера XC90 у V90 ниже центр тяжести, меньше крены – а значит, и больше азарта. Имидж безопасного, комфортного и практичного автомобиля вовсе не означает, что под настроение на нем нельзя погонять, в том числе по проселку: дорожный просвет в 210 мм и энергоемкость подвески делают V90 Cross Country надежным другом дачника.