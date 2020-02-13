Volvo V90 Cross Country: активный хозяйственник
Испытать Volvo V90 Cross Country решено было сразу в боевых условиях – в ИКЕА. Шведскому автомобилю – шведский магазин.
Конечно, без радикализма: всего-то надо было купить кровать 140 х 200 см, а к ней матрас, подушки, одеяло, белье – ну и, как обычно бывает в ИКЕА, всякого по мелочи еще на несколько тысяч.
Задача вроде бы плевая, но это для слабаков: у нас же, кроме всего перечисленного, в салон должны были поместиться три человека.
То есть сложить спинку заднего дивана целиком и тупо накидать покупки в глубокую пещеру объемом 1526 л – не вариант. Поэтому спинку сложили частично: две трети задних мест заняли вещи, одну треть – пассажир. Но для загрузки матраса пришлось демонтировать еще две металлические поперечины: к одной крепится шторка, закрывающая от посторонних глаз содержимое багажника, к другой – нейлоновая сетка, которой можно отделить багажник от салона. Снимаются обе без проблем: нажал на кнопки по краям – отщелкнулись.
В итоге тест на семейно-потребительские ценности большой универсал Volvo прошел достойно. Единственное, что можно посоветовать покупателям, – не разоряйтесь на опционный резиновый коврик багажника, который был в нашей машине, если вам не надо возить свежую рыбу и грязные сапоги: при магазинных грузоперевозках эта штука с высокими бортиками только мешает. Например, лишая багажный отсек возможностей трансформации – как и у младшей модели V60, тут можно поделить пространство пополам, подняв вертикально часть пола, что очень удобно, когда вы не загружаете багажник целиком.
После универсала V60 Сross Country, на котором я ездил осенью, V90 Сross Country кажется старым знакомым. Точнее, это просто тот же автомобиль, только больше. Такой же красивый (дизайнеры Volvo научились рисовать универсалы, по изяществу не уступающие седанам), такой же комфортный, такой же воспитанный.
Дизайн, эргономика, даже ездовые настройки отличаются лишь нюансами, которые зависят скорее от комплектации, чем от модели. Хотя одну деталь все же отмечу: боковые зеркала V90 расположены так, что сильно ограничивают обзор в поворотах, а на перекрестке можно не заметить «помеху справа». У V60 такой проблемы нет.
Если V60 на тесте был с топовым бензиновым турбомотором T5 мощностью 250 л. с. и со всеми возможными опциями, включая аудиосистему Bowers & Wilkins, одну из лучших в премиум-классе, то V90 достался мне в более практичном исполнении – с дизельным двигателем D5 мощностью 235 л. с. (тоже топовым в линейке) и стандартным оснащением с несколькими пакетами дополнительных опций.
В «стандарт» у Volvo входит более-менее все, что нужно для пассивной и активной безопасности, в том числе Pilot Assist (адаптивный круиз-контроль с подруливанием в полосе), плюс кожаный черный салон. Из важных дополнений были «зимний пакет», электропривод багажной двери, бесключевой доступ и система визуальной помощи при парковке с обзором 360 градусов, которая заставляет моего внутреннего перфекциониста всякий раз ставить автомобиль идеально вдоль линий разметки.
Но после тестов топовых версий к излишествам все-таки привыкаешь. И в этот раз мне не хватало, например, проекционного дисплея на лобовом стекле, который показывает не только скорость, но и дорожные знаки. Без Bowers & Wilkins немного грустно, но если вы не придирчивый аудиофил, то штатная акустика Volvo звучит вполне прилично во всем жанровом диапазоне, какой может обнаружить в смартфоне водителя, подключенном по Bluetooth. А вот отсутствие навигации я заметил только через несколько дней, лишний раз убедившись, что в Москве эта опция не нужна, потому что за информацией о пробках все равно приходится лезть в «Яндекс».
О ездовых повадках полноприводного универсала я вряд ли скажу что-то новое, но мне опять понравилось. Понятно, что дизельный V90 больше и тяжелее бензинового V60, рабочий диапазон оборотов двигателя уже, а мощность на 15 л. с. меньше. Но, в сущности, это такие мелочи, что ими можно пренебречь. По просьбе фотографа я с десяток раз разгонялся на пустынной дороге в зимнем лесу с места до 100 км/ч – и всякий раз автомобиль, обутый в 18-дюймовые нешипованные шины Continental, демонстрировал полную невозмутимость на прямой и абсолютную послушность как на разгоне, так и при торможении. При превышении скорости в повороте универсал предсказуемо пытался выехать четырьмя колесами наружу, но не спешил включать страхующую электронику, давая мне самому скорректировать траекторию. В отличие от кроссовера XC90 у V90 ниже центр тяжести, меньше крены – а значит, и больше азарта. Имидж безопасного, комфортного и практичного автомобиля вовсе не означает, что под настроение на нем нельзя погонять, в том числе по проселку: дорожный просвет в 210 мм и энергоемкость подвески делают V90 Cross Country надежным другом дачника.
Да и я с ним, признаться, успел подружиться. Долгий тест, пришедшийся на новогодние каникулы, оказался коварным. Я загрузил в телефон приложение Volvo on Call и привык, что могу включать двигатель и климат-контроль, не выходя из квартиры. Исчезла паранойя по поводу того, что я мог не закрыть автомобиль (приложение, если что, сообщит и я его все же закрою). Система очистки воздуха в салоне Clean Zone создавала приятную иллюзию, что в Москве еще есть чем дышать. Я начал чувствовать себя организованным и хозяйственным. Порывался еще пару раз сгонять в ИКЕА – не ездить же с пустым багажником!
Зараза под названием «лояльность бренду» потихоньку вползала в мое сознание, я начал навязчиво думать о том, что это уже не первый Volvo, который мне хочется купить. Но цены начинаются с 3,729 млн руб. за 190-сильный дизельный универсал. И это без учета даже тех дополнительных опций, которые были в тестовом автомобиле и подняли ценник почти до 4,575 млн руб.
А может, оформить подписку? Ведь Volvo первым из автоконцернов открыл этот сервис в России. На официальном сайте он называется Volvo Car Drive, в теории очень удобно: заключаешь договор аренды на год и платишь помесячно, не думая о расходах на страховку и техническое обслуживание (все включено). На практике возможности очень ограничены: сегодня на таких условиях Volvo предлагает лишь флагманский седан S90 в комплектации T4 FWD Inscription (190 л. с., автомат, передний привод) за 59 500 руб. в месяц. Спасибо, но нет. Подожду предложения на полноприводный универсал. Пожалуй, не V90, а все-таки V60 – хотя на нем возить кровать я не пробовал.