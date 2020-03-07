BMW обновит логотип впервые за 23 года

Компания отмечает, что логотип меняется только шестой раз с 1917 г., когда бренд был создан в результате переименования мюнхенского производителя авиационных двигателей Rapp Motorenwerke в Bayerische Motoren Werke (Баварские моторные заводы). Вероятно, при подсчете компания не учитывает круглый логотип спортивного подразделения BMW Motorsport, который был разработан в 1974 г. и использовался несколько лет на гоночных машинах.