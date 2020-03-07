BMW обновит логотип впервые за 23 года
BMW обновляет свой логотип, который не менялся 23 года. Изменения касаются только логотипа, предназначено для медийных онлайн и оффлайн коммуникаций, сообщила компания, позиционируя новый стиль марки как «более подходящий для цифровой эпохи».
Запуск нового дизайна бренда продлится с марта 2020 г. по май 2021 г. Он не будет использоваться для размещения на автомобилях и мотоциклах, а также на внешней и внутренней маркировке дилерских центров, где останется существующий логотип, сказала компания. Впервые обновленный логотип был использован на концепте электромобиля BMW i4, представленном в начале марта.
Самым большим изменением в круглом логотипе является широкое внешнее кольцо, которое вместо черного стало прозрачным, т. е. отображаемое в нем будет совпадать с подложкой. Дизайн сделан более простым и плоским, в отличие от слегка округлого вида обычного логотипа, придающего ему объемность. Автопроизводитель следует за другими брендами, например Volkswagen, которые перешли на более плоский вид символики под влиянием цифровых СМИ, пишет Automotive News Europe.
Компания отмечает, что логотип меняется только шестой раз с 1917 г., когда бренд был создан в результате переименования мюнхенского производителя авиационных двигателей Rapp Motorenwerke в Bayerische Motoren Werke (Баварские моторные заводы). Вероятно, при подсчете компания не учитывает круглый логотип спортивного подразделения BMW Motorsport, который был разработан в 1974 г. и использовался несколько лет на гоночных машинах.
Новый логотип сохраняет разделенный на четыре сектора центральный круг. Многие интерпретируют логотип как вращающийся пропеллер самолета, потому что именно так он был изображен в рекламе 1929 г., указывает компания на сайте. Но это представление - миф, - синий и белый цвета являются символическими для Баварии, родного региона марки, а клетки взяты с флага региона, настаивает BMW.