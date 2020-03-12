Renault Arkana: Прогулка по льду

Но мы все же не на гоночном купе, а на утилитарном купе-кроссовере. И тут Arkana оказался на удивление хорош. Полное отключение стабилизации было сделано только у двух машин, у остальных ESP работала в стандартном режиме. После зачетного круга мы пробовали и сравнили оба варианта. В стандарте электроника тоже позволяет скользить, но до определенного угла отклонения кузова, а потом подтормаживает колеса, стабилизируя машину. От этого едешь медленнее даже на прямой: если попал в канаву и машину швырнуло, электроника выдает тормозящие импульсы на проскользнувшие колеса, машина едет дальше, а скорость, конечно, падает. Зато как ни пытался я заходить в повороты с превышением скорости или выбирать слишком опасные траектории, электроника умудрялась – иногда, казалось, чудом – не дать мне вылететь за пределы трассы и сохранить управление машиной. Нажмешь чуть больше нужного на акселератор – тут же срабатывает ограничитель. Чуть больше угол поворота руля – электроника опять приходит на помощь и выравнивает машину сбросом газа и тормозами. Из полутора десятка журналистов, как они ни старались, никто не вылетел в снег так, чтобы серьезно застрять.