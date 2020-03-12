Renault Arkana: Прогулка по льду
Солнце, снег и лед. Мы приехали в Екатеринбург на два дня, чтобы получить возможность хоть раз проехаться по снегу, которого в Москве этой зимой так и не увидели. На тесте были топовые версии Renault Arkana с полным приводом, турбированным 150-сильным мотором 1,33 л и вариатором Jatco.
В чем фишка Arkana
Купе-кроссовер Arkana, по сути, высокий лифтбэк, вышел на рынок в прошлом году и сразу стал достаточно популярным. За неполный год продано 11 000 машин (2139 из них в декабре), из которых 8,2% куплены онлайн, а 64% – в топовых комплектациях, говорит эксперт по продукту Анатолий Калицев. Покупатели купе-кроссовера – самые молодые среди клиентов марки, причем 48% из них – это новые клиенты, отмечает он. «Несмотря на то что рынок упал в прошлом году на 2,3%, продажи Renault выросли на 5,8% [до 144 989 шт.]», – говорит коммерческий директор «Renault Россия» Филипп Тьер. Далеко не последняя роль в этом принадлежит Arkana.
По неполному году не понятно, сможет ли кроссовер с модным кузовом обойти традиционные бестселлеры марки – кроссоверы Duster (в прошлом году продано 39 031 шт., меньше на 6,1%, по данным АЕБ) и Kaptur (25 799 шт., -16,4%). Вся троица построена на одной платформе, в основе Renault Arkana лежит модернизированная архитектура B0, но шасси лишь на 45% унифицировано с кроссовером Kaptur: другие амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости.
«Это гениально! – говорил мне в напутствие перед поездкой в Екатеринбург один из потенциальных покупателей. – Они к платформе «Логана» добавили по чуть-чуть от Kaptur и Duster, впихнули двигатель от Mercedes (150 TCe – совместная разработка Renault и Daimler), японский вариатор (Jatco дочернее предприятие Nissan), кузов одели а-ля BMW Х6, и все это за 1 млн руб.!»
На ледяном поле
Организаторы теста на Урале постарались на славу: на льду озера в окрестностях Екатеринбурга было проложено несколько трасс разной конфигурации, длины и сложности. Ледовое покрытие местами бугристое, с канавами и невысоким снежным бруствером по краям. Никаких специально подготовленных автомобилей: Arkana была обута в шипованную резину Continental размерности 215/60 Р17 (меньший диаметр дисков для кроссовера не предусмотрен). Разве что у некоторых машин была полностью дезактивирована система стабилизации (у серийных машин ее можно отключить, но после 50 км/ч она автоматически активируется). Вот на них-то и можно было почувствовать себя пилотом ралли «Русская зима».
Всегда здорово, когда есть возможность проверить машину на пределе сцепления с покрытием. Сразу становятся понятны все недочеты конструкции – по рулю, подвеске и управляемости в целом. Правда, для тормозов (кстати, сзади они барабанные) особой работы на льду не предполагается. После нескольких учебных упражнений, дав нам прочувствовать, как Arkana поведет себя в управляемом заносе (оказывается, она на такое способна!), нас выпустили на основную трассу.
Повороты на зачетной трассе – все в основном «ходовые», т. е. их эффективнее всего проходить боком. Так и едешь из поворота в поворот, закидывая корму. Все электронные уздечки отключены! Вот только с закидыванием поначалу у меня не получалось. Оказывается, при сбросе газа из-за длинной колесной базы и настроек подвески надо подождать, когда вес 1,5-тонной машины сместится вперед, загрузит переднюю и разгрузит заднюю ось. Тогда и начнется смещение кормы, которое затем легко подхватываешь газом – ведь максимальный момент 250 Нм доступен с 1700 об./мин! Поворачиваешь автомобиль в таком режиме больше дросселем, чем рулем. Сначала страшновато, но, когда чувствуешь, что машина гребет и цепляется за трассу всеми колесами, словно хищник когтями, появляется уверенность и давишь на газ уже до 5000 об./мин, удерживая положение колес на правильной траектории. Стрелка тахометра не зашкаливает, а адреналин – да!
Но мы все же не на гоночном купе, а на утилитарном купе-кроссовере. И тут Arkana оказался на удивление хорош. Полное отключение стабилизации было сделано только у двух машин, у остальных ESP работала в стандартном режиме. После зачетного круга мы пробовали и сравнили оба варианта. В стандарте электроника тоже позволяет скользить, но до определенного угла отклонения кузова, а потом подтормаживает колеса, стабилизируя машину. От этого едешь медленнее даже на прямой: если попал в канаву и машину швырнуло, электроника выдает тормозящие импульсы на проскользнувшие колеса, машина едет дальше, а скорость, конечно, падает. Зато как ни пытался я заходить в повороты с превышением скорости или выбирать слишком опасные траектории, электроника умудрялась – иногда, казалось, чудом – не дать мне вылететь за пределы трассы и сохранить управление машиной. Нажмешь чуть больше нужного на акселератор – тут же срабатывает ограничитель. Чуть больше угол поворота руля – электроника опять приходит на помощь и выравнивает машину сбросом газа и тормозами. Из полутора десятка журналистов, как они ни старались, никто не вылетел в снег так, чтобы серьезно застрять.
В заснеженном лесу
Еще уральский снег дал нам возможность попробовать Arkana на типичной лесной дороге вроде тех, по которой многие добираются на дачу (некоторые и зимой), – с рытвинами, буграми, канавами и глубокой колеей. Это конечно, не офроуд, но уже и не грунтовка. Порой перекаты были такие, что, казалось, вот-вот, заденем днищем. Спасал клиренс 205 мм, короткие передний и задний свесы и достаточно длинные ходы подвесок – я даже вышел посмотреть, до каких же пределов может растянуться гидравлический амортизатор, когда однажды вывесилось заднее колесо. Кузов Arkana показался довольно жестким на кручение, скрипов слышно не было.
В заснеженном уральском лесу в моднике Arkana проснулся утилитарный Duster. Он упрямо полз по колеям, боевито покачиваясь на кочках, переваливался через сугробы, стрелял фонтанами снега из-под колес на целине. Местами мы отключали систему стабилизации (после разгона до 50 км/ч она включалась – а после 80 км/ч отключается и блокировка дифференциала). При этом купе-кроссовер благодаря колесной базе не козлил, как Duster, а скорее убаюкивал, как Kaptur. В результате поездка в лес была больше похожа не на испытание автомобиля, а на сказочное путешествие, особенно для тех, кто не видел снега в этом году.
Тест-драйв организован компанией Renault