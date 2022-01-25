Opel Astra возвращается в Россию

Opel Astra возвращается в РоссиюНо локальную сборку модели Stellantis возобновлять не готов
Автомобильный альянс Stellantis решил в конце 2022 г. возобновить продажи некогда популярного в России хэтчбека Opel Astra. Об этом журналистам 25 января рассказал на годовой пресс-конференции управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин. Помимо Astra в этом году в России будет обновлен кроссовер Opel Crossland, появятся новые Citroen C4 и С5, добавятся модификации легких коммерческих (LCV) автомобилей, добавил топ-менеджер.
При этом, скорее всего, до конца года Opel Astra может не успеть поступить клиентам. Как пояснил «Ведомостям» старший вице-президент Stellantis, глава региона Евразия альянса Ксавье Дюшман, дилеры начнут получать новые машины в IV квартале 2022 г., а для покупателей они должны стать доступны с 2023 г. Компания надеется продать около 1500 Opel Astra за первый год реализации. Дюшман уточнил, что вариант локальной сборки в России для Opel Astra не рассматривается, потому что компания сосредоточена на развитии в сегменте LCV.
Stellantis образован в январе 2021 г. при слиянии группы PSA Peugeot-Citroen и Fiat Chrysler. Основной актив альянса в России – завод «ПСМА рус», запущенный СП PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation в 2010 г. под Калугой. Stellantis досталось 70% долей в предприятии, остальное – у Mitsubishi. На заводе производят легковые автомобили Peugeot 408 и Citroen C4, а также LCV Peugeot, Opel и Citroen. Mitsubishi собирает на предприятии внедорожники Outlander и Pajero Sport. Из сегмента мини-фургонов и компактвэнов налажен выпуск моделей Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.
«До назначения в Россию я работал в Германии и принимал участие в разработке этой машины. Astra – очень технологичный автомобиль, сделан на платформе PSA, сегмент С. В России будет предлагаться с бензиновым турбодвигателем», – сказал Дюшман, добавив, что окончательная стоимость новинки пока не определена. Топ-менеджер надеется, что Astra будет продаваться в России лучше, чем другие легковые модели Opel, представленные здесь, – Crossland и Grandland X. Всего, по данным Stellantis, в 2021 г. в России было продано лишь 77 кроссоверов Opel Crossland (их начали продавать в мае) и 358 Grandland X.
Цены на Opel Astra в Германии сейчас начинаются от 22 465 евро. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отметил, что с импортируемой модели надо будет платить утильсбор, а значит, она не будет дешевой. По его оценке, стоимость новинки будет сопоставима с Volkswagen Golf. Цены на эту модель в России стартуют сейчас с 2,7 млн руб.
Доля сегмента С (среднего, или гольф-класса) в продажах автомобилей в России в последние годы снижается. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 г. его доля снизилась с 14,78 до 14% при общем объеме рынка новых легковых машин и LCV в 1,67 млн шт. Основные модели, представленные в этом классе, – Kia Cerato, Hyundai Elantra, Skoda Octavia и Toyota Corolla.
Opel Astra шестого поколения (индекс L) выпускается в Германии с конца 2021 г. Автомобиль в отличие от предшественника производят уже на французской платформе EMP2.
Американский концерн GM владел брендом Opel до 2017 г., когда продал его PSA за 2,2 млрд евро. Поэтому предыдущее поколение Astra имело общую платформу с другой моделью GM – Chevrolet Cruise. Нынешний Opel Astra конструктивно схож с Peugeot 308, который в России не продается. В Европе новая Astra предлагается в кузовах хэтчбек и универсал с тремя вариантами двигателя (трехцилиндровый бензиновый с турбиной 1,2 л мощностью 110 или 130 л. с., 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодизель на 130 л. с. и гибрид с возможностью подзарядки).
В России выпускалось третье (H) и четвертое (J) поколение модели Astra. Седан и пятидверный хэтчбек делал завод GM в Санкт-Петербурге, ныне принадлежащий Hyundai, а универсалы и трехдверные хэтчбеки – «Автотор» в Калининграде. По итогам трех кварталов 2014 г. Astra была лишь на 24-м месте в рейтинге самых продаваемых автомобилей (18 014 машин против 30 157 шт. годом ранее), следует из данных АЕБ. Но по итогам года модель в топ-25 не попала, а уже в марте 2015 г. GM решил прекратить производство и продажи массовых моделей Chevrolet и Opel на российском рынке. Завод в Петербурге был законсервирован, а GM остался на рынке исключительно с Chevrolet Niva (теперь Lada Niva Travel), выпускавшейся тогда на паритетных с «АвтоВАЗом» началах, а также с люксовыми моделями Chevrolet, которые импортировались. Дилеры распродавали со складов машины Opel на протяжении 2015 г. Возвращение Opel на российский рынок состоялось в конце 2019 г. Тогда дилеры начали принимать заказы на микроавтобус Opel Zafira Life и кроссовер Opel Grandland X.
Бургазлиев считает, что сам факт такого решения (вернуть Opel Astra. – «Ведомости») говорит о том, что Stellantis готов предложить российскому рынку свои современные модели, но объемов, которые у Astra были при местной сборке, теперь ей не видать.