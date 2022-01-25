Opel Astra возвращается в Россию

В России выпускалось третье (H) и четвертое (J) поколение модели Astra. Седан и пятидверный хэтчбек делал завод GM в Санкт-Петербурге, ныне принадлежащий Hyundai, а универсалы и трехдверные хэтчбеки – «Автотор» в Калининграде. По итогам трех кварталов 2014 г. Astra была лишь на 24-м месте в рейтинге самых продаваемых автомобилей (18 014 машин против 30 157 шт. годом ранее), следует из данных АЕБ. Но по итогам года модель в топ-25 не попала, а уже в марте 2015 г. GM решил прекратить производство и продажи массовых моделей Chevrolet и Opel на российском рынке. Завод в Петербурге был законсервирован, а GM остался на рынке исключительно с Chevrolet Niva (теперь Lada Niva Travel), выпускавшейся тогда на паритетных с «АвтоВАЗом» началах, а также с люксовыми моделями Chevrolet, которые импортировались. Дилеры распродавали со складов машины Opel на протяжении 2015 г. Возвращение Opel на российский рынок состоялось в конце 2019 г. Тогда дилеры начали принимать заказы на микроавтобус Opel Zafira Life и кроссовер Opel Grandland X.