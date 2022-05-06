Автовладельцы просят в два раза снизить акцизы на бензин и дизель

Автовладельцы просят в два раза снизить акцизы на бензин и дизельЭто может заставить топливо на АЗС подешеветь, но приведет к серьезным потерям для дорожных фондов
Национальный автомобильный союз (НАС, объединяет производителей автокомпонентов и автовладельцев) попросил Минфин временно снизить акциз на моторное топливо. Копия письма от 4 мая на имя министра финансов Антона Силуанова есть у «Ведомостей», в НАС подтвердили отправку.
«Прошу вас рассмотреть возможность снижения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо на период с 1 июня по 31 декабря 2022 г. включительно на 50%, до 6896 руб. за 1 т бензина и 4778 руб. за 1 т дизтоплива», – пишет президент НАС Антон Шапарин. Выпадающие доходы федерального бюджета от акцизов он предлагает покрыть «из других источников», не указывая, каких именно. Снижение акциза, по мнению Шапарина, могло бы «понизить реальные цены на топливо для потребителей, стимулировать автовладельцев к увеличению количества поездок, поддержать туристические потоки, снизить стоимость транспортных издержек в цене товаров», тем самым стимулировать экономический рост и сдержать инфляцию.
Вопрос о снижении акцизов на топливо весной уже поднимался на уровне правительства России. По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, профсоюзы выходили с этой идеей еще в марте 2022 г. на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. «Это предложение также вошло в постановление генерального совета ФНПР, которое является руководством для профсоюзов при проведении переговоров в рамках РТК», – добавил Соколов «Ведомостям». Конкретных параметров снижения и сроков, по его словам, тогда не озвучивалось. «Ведомости» направили запрос представителю Голиковой.
В письме автомобильного союза в Минфин со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет» говорится, что за первые две декады апреля среднесуточный экспорт бензина из РФ составил 10 600 т, что более чем на 20% ниже показателя марта. Сложности с поставками российского топлива на зарубежные рынки возникли после ограничений, введенных против РФ из-за проведения военной операции на Украине, которая продолжается с 24 февраля.
В письме НАС подчеркивается, что на фоне снижения экспорта за этот же период апреля 2022 г. средние отпускные цены российских НПЗ на бензин наиболее популярных марок АИ-92 и АИ-95 снизились на 10,3% и 8,5% относительно конца марта. «При этом реального снижения цен для автовладельцев не происходит: стоимость летнего дизтоплива на АЗС в период с 14 по 21 апреля снизилась в среднем на 2 копейки [за литр] после трех недель роста, а розничные цены на бензин почти не меняются», – указывает Шапарин.
По данным Росстата, в марте снижение потребительских (розничных) цен на автомобильный бензин на 0,2% и более отмечалось в 32 субъектах РФ. Заметнее всего он подешевел в Кировской области и Туве – на 2% и 1,9% соответственно. В 11 регионах он подорожал, сильнее всего – в Адыгее, на 2,1%. При этом производители снизили цены бензина в марте по сравнению с февралем на 15,7%, следует из данных Росстата. В результате потребительские цены на бензин в марте в среднем по России превышали цены производителей в 2,7 раза.
Стоимость тонны АИ-92 на бирже СПбМТСБ снизилась с 31 марта по 5 мая с 43 670 до 40 000 руб., бензин АИ-95 подешевел с 47 905 до 43 270 руб., а летнее дизтопливо подорожало с 53 175 до 55 439 руб., следует из данных торгов.
В 2021 г. акцизы на нефтепродукты зачислялись по нормативу 25,1% в федеральный бюджет, 74,9% – в бюджеты субъектов. В пресс-службе Минфина не пояснили «Ведомостям», как они будут распределяться в текущем году и размер возможных выпадающих доходов. Представитель ведомства лишь заявил, что предложение НАС «будет рассмотрено в установленном порядке».
По оценкам руководителя проектов «Петромаркета» Анны Лишневецкой, если спрос на моторные топлива в июне – декабре 2022 г. сохранится на уровне аналогичного периода 2021 г., то выпадающие доходы бюджетов от 50%-ного снижения акцизов составят порядка 270 млрд руб. «Сейчас акциз занимает 24-26% в розничной цене автобензина в зависимости от марки и 18% в цене дизтоплива на АЗС. Снижение акцизов вдвое может обеспечить удешевление топлива в рознице при прочих равных примерно на 10%», – добавила она.
Аналогичные оценки снижения стоимости топлива на АЗС приводит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. При этом эксперт добавляет, что, скорее всего, частично снижение акцизов «переложится в рост маржинальности розницы» и реальное снижение цен для автомобилистов будет меньше. «Рентабельность АЗС сейчас очень низкая, поэтому обычно снижение оптовой цены мало отражается на рознице», – поясняет он.
Вице-президент Независимого топливного союза (объединяет небольшие АЗС, не принадлежащие нефтяным компаниям) Дмитрий Гусев подтверждает, что немедленного падения цен на автозаправках вслед за снижением акцизов не будет. «В предыдущие периоды при резком росте цен в опте независимые АЗС торговали практически в ноль или себе в убыток. Поэтому требовать от них снизить стоимость бензина и дизеля пропорционально падению оптовых цен можно только, если отменить принцип «инфляция минус» (предусматривает сдерживание цен на АЗС не выше уровня официальной инфляции. – «Ведомости»), – сказал он. Гусев также напомнил, что за счет акцизов на автомобильное топливо наполняются дорожные фонды, для которых придется искать альтернативные источники средств.
НАС также направил обращения с просьбой поддержать инициативу по снижению акцизов на моторное топливо в нефтегазовые компании – «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз» (письма есть у «Ведомостей»). В этих компаниях не ответили на запросы «Ведомостей».