Автовладельцы просят в два раза снизить акцизы на бензин и дизель

По данным Росстата, в марте снижение потребительских (розничных) цен на автомобильный бензин на 0,2% и более отмечалось в 32 субъектах РФ. Заметнее всего он подешевел в Кировской области и Туве – на 2% и 1,9% соответственно. В 11 регионах он подорожал, сильнее всего – в Адыгее, на 2,1%. При этом производители снизили цены бензина в марте по сравнению с февралем на 15,7%, следует из данных Росстата. В результате потребительские цены на бензин в марте в среднем по России превышали цены производителей в 2,7 раза.