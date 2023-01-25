Автосалоны в 2022 году заработали больше всего на Lada Granta

Автосалоны в 2022 году заработали больше всего на Lada GrantaАльтернативы у потребителей с небольшим доходом на авторынке просто не было
Россияне в 2022 г. купили автомобилей Lada Granta на 66,7 млрд руб. – это почти в 2 раза больше, чем годом ранее (35,4 млрд руб.). Об этом говорится в материалах «Автостат инфо», с которыми ознакомились «Ведомости».
Lada Granta была самой популярной машиной в России в 2022 г. Всего было куплено 95 879 экземпляров этой модели, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2021 г. На учет в России за прошлый год, по данным «Автостат инфо», было поставлено 88 257 Granta.
В целом картина лидеров авторынка по выручке от продаж претерпела в 2022 г. значительные изменения, следует из материалов статистики. В частности, на втором месте после Lada Granta оказалась Chery Tiggo 7 Pro (46,2 млрд руб.), на третьем – Haval Jolion (36,7 млрд руб.), на четвертом – Lada Vesta (36 млрд руб.), на пятом – Hyundai Creta (34,6 млрд руб.).