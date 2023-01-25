Автосалоны в 2022 году заработали больше всего на Lada Granta

Lada Granta была самой популярной машиной в России в 2022 г. Всего было куплено 95 879 экземпляров этой модели, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2021 г. На учет в России за прошлый год, по данным «Автостат инфо», было поставлено 88 257 Granta.