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Автосалоны в 2022 году заработали больше всего на Lada Granta

Альтернативы у потребителей с небольшим доходом на авторынке просто не было
Денис Ильюшенков
Как в 2021-м, так и в прошлом году российские машины брали вершины рейтинга количеством проданных экземпляров, уступая в цене / Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне в 2022 г. купили автомобилей Lada Granta на 66,7 млрд руб. – это почти в 2 раза больше, чем годом ранее (35,4 млрд руб.). Об этом говорится в материалах «Автостат инфо», с которыми ознакомились «Ведомости».

Lada Granta была самой популярной машиной в России в 2022 г. Всего было куплено 95 879 экземпляров этой модели, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2021 г. На учет в России за прошлый год, по данным «Автостат инфо», было поставлено 88 257 Granta.

В целом картина лидеров авторынка по выручке от продаж претерпела в 2022 г. значительные изменения, следует из материалов статистики. В частности, на втором месте после Lada Granta оказалась Chery Tiggo 7 Pro (46,2 млрд руб.), на третьем – Haval Jolion (36,7 млрд руб.), на четвертом – Lada Vesta (36 млрд руб.), на пятом – Hyundai Creta (34,6 млрд руб.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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