Правительство поддержало отмену двойного НДС при перепродаже машин с пробегом

Правительство России концептуально поддержало внесение изменений в Налоговый кодекс (НК), отменяющих НДС при перепродаже автодилерами автомобилей и мотоциклов с пробегом. Об этом говорится в письме за подписью директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игоря Бойцова в адрес ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) от 10 марта 2023 г. «Ведомости» ознакомились с документом.