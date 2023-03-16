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Правительство поддержало отмену двойного НДС при перепродаже машин с пробегом

Это позволит обелить до половины вторичного рынка и принесет 34 млрд рублей налогов
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России концептуально поддержало внесение изменений в Налоговый кодекс (НК), отменяющих НДС при перепродаже автодилерами автомобилей и мотоциклов с пробегом. Об этом говорится в письме за подписью директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игоря Бойцова в адрес ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) от 10 марта 2023 г. «Ведомости» ознакомились с документом.

В письме также отмечается, что проект изменений в НК подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков. «Принятие вышеуказанных предложений повлечет увеличение поступления НДС в федеральный бюджет», – отмечает Бойцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных