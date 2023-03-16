Правительство поддержало отмену двойного НДС при перепродаже машин с пробегом

Правительство поддержало отмену двойного НДС при перепродаже машин с пробегомЭто позволит обелить до половины вторичного рынка и принесет 34 млрд рублей налогов
Правительство России концептуально поддержало внесение изменений в Налоговый кодекс (НК), отменяющих НДС при перепродаже автодилерами автомобилей и мотоциклов с пробегом. Об этом говорится в письме за подписью директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игоря Бойцова в адрес ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) от 10 марта 2023 г. «Ведомости» ознакомились с документом.
В письме также отмечается, что проект изменений в НК подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков. «Принятие вышеуказанных предложений повлечет увеличение поступления НДС в федеральный бюджет», – отмечает Бойцов.
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