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«Газпром» может купить долю в изготовителе президентского лимузина Aurus

Автомобильной компании нужны деньги для дальнейшего развития
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Как выяснили «Ведомости», «Газпром» может войти в капитал отечественного производителя люксовых машин Aurus. Об этом знают три источника, знакомых с акционерами автомобильной компании. Сроки реализации сделки собеседникам не известны, но принципиальное решение в ее отношении на правительственном уровне уже принято, говорит один из них.

По словам другого источника, сделка будет денежной, поскольку Aurus нужны инвестиции для развития своего автомобильного проекта. Ни размер доли, которую может получить «Газпром», ни ее стоимость ему не известны. Третий собеседник отмечает, что газовая монополия может получить до 40% автопроизводителя от его крупнейшего акционера – подведомственного Минпромторгу госинститута ФГУП «НАМИ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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