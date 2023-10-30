«Газпром» может купить долю в изготовителе президентского лимузина Aurus

Как выяснили «Ведомости», «Газпром» может войти в капитал отечественного производителя люксовых машин Aurus. Об этом знают три источника, знакомых с акционерами автомобильной компании. Сроки реализации сделки собеседникам не известны, но принципиальное решение в ее отношении на правительственном уровне уже принято, говорит один из них.