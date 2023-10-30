«Газпром» может купить долю в изготовителе президентского лимузина Aurus

«Газпром» может купить долю в изготовителе президентского лимузина AurusАвтомобильной компании нужны деньги для дальнейшего развития
Как выяснили «Ведомости», «Газпром» может войти в капитал отечественного производителя люксовых машин Aurus. Об этом знают три источника, знакомых с акционерами автомобильной компании. Сроки реализации сделки собеседникам не известны, но принципиальное решение в ее отношении на правительственном уровне уже принято, говорит один из них.
По словам другого источника, сделка будет денежной, поскольку Aurus нужны инвестиции для развития своего автомобильного проекта. Ни размер доли, которую может получить «Газпром», ни ее стоимость ему не известны. Третий собеседник отмечает, что газовая монополия может получить до 40% автопроизводителя от его крупнейшего акционера – подведомственного Минпромторгу госинститута ФГУП «НАМИ».
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