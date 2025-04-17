Вторичный авторынок снижается все быстрее

Продажи «Авилона» по категории транспортных средств с пробегом в I квартале, наоборот, выросли на 20% до 2116 машин, говорит заместитель гендиректора компании по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов. В марте, по его словам, было продано почти столько же подержанных автомобилей, как и год назад. Средняя цена такой машины в минувшем периоде была около 2 млн руб., что почти на 500 000 руб. меньше по сравнению с прошлым годом.