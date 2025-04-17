Вторичный авторынок снижается все быстрее

Вторичный авторынок снижается все быстрееИз-за высокой ставки ЦБ и подорожания машин покупатели предпочитают оставить деньги на депозитах
Продажи легковых автомобилей с пробегом в марте в России снизились на 11% в годовом выражении до 448 266 шт. Об этом говорят в данных аналитического агентства «Автостат».
Рынок падает второй месяц подряд. В феврале снижение к аналогичному месяцу 2024 г. составило 0,6% – 397 103 машины. Но за счет того, что в январе продажи подскочили на 29% год к году до 420 260 шт., итоги I квартала оказались положительными. Всего за три месяца было реализовано 1,27 млн легковых автомобилей с пробегом – на 3% больше, чем годом ранее.
Традиционным лидером этого сегмента остается Lada, продажи которой в январе – марте выросли на 12% до 338 415 машин, свидетельствуют данные «Автостата». Динамика остальных лидеров вторичного рынка – Toyota, Kia, Hyundai и Nissan – в I квартале оказалась отрицательной, а в марте незначительное снижение на 1,5% до 121 287 шт. зафиксировано и у Lada.
По отдельным моделям лидером продаж по итогам марта и I квартала стала классическая Lada 2107 (11 832 проданные машины в марте, рост 2,7% к тому же месяцу 2024 г.), на 2-м месте Lada 2114 (9707 автомобилей, -10,2% год к году). Третью строчку занимает Hyundai Solaris, продажи которого упали в марте в годовом выражении на 15,6% до 8438 машин.
«Рольф» в марте продал 2498 автомобилей с пробегом (-62% год к году), а в I квартале – 8694 машины, на 47% меньше в годовом выражении, рассказал директор профильного направления компании Вадим Черноусов. Средняя цена проданного «Рольфом» подержанного автомобиля в марте выросла на 9% в годовом выражении до 2,33 млн руб.
Продажи «Авилона» по категории транспортных средств с пробегом в I квартале, наоборот, выросли на 20% до 2116 машин, говорит заместитель гендиректора компании по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов. В марте, по его словам, было продано почти столько же подержанных автомобилей, как и год назад. Средняя цена такой машины в минувшем периоде была около 2 млн руб., что почти на 500 000 руб. меньше по сравнению с прошлым годом.
«Авилон» ожидает рост продаж по группе компаний в этом сегменте на 5% в апреле – июне в квартальном выражении, добавил Титов. Прогноз Черноусова несколько оптимистичнее: рост 5–10% в связи с традиционной сезонностью авторынка.
О сокращении рынка в марте и I квартале говорит и основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль. В марте компания продала 4156 машин с пробегом, а за три месяца – более 12 000 шт. Точную динамику к прошлому году он не приводит.
Среди причин снижения продаж Мигаль называет рост средней цены автомобиля с пробегом до 2,17 млн руб. в марте (+2% год к году), ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и высокую ключевую ставку (с октября 2024 г. – 21%. – «Ведомости»). Кроме того, на фоне ожидания очередного заседания Банка России по ключевой ставке (состоится 25 апреля) многие автомобилисты отложили покупку в надежде на снижение стоимости заемных средств, добавляет он.
Существенная часть населения предпочитает переждать турбулентный период и сохранить средства, положив их на депозит в банк, соглашается Черноусов.
1,27 млн
Отчасти снижение спроса на вторичном рынке связано и с уменьшением объема предложения на машины японских, корейских и европейских брендов, которые находятся в хорошем состоянии, продолжает он. Старение автопарка вкупе с сокращением количества автомобилей привычных марок негативно сказывается на рынке, поясняет Черноусов.
На начало текущего года более 70% легковых машин в нашей стране имеют возраст более 10 лет и найти ликвидные модели прошлогодних лидеров продаж на вторичном рынке становится все труднее, говорит Мигаль. Если в 2024 г. пятерку лидеров продаж категории fresh среди автомобилей с пробегом составляли Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta, а также модели Nissan и Renault, то в 2025 г. наиболее популярными среди покупателей стали модели Lada, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max, поясняет собеседник.
Корректировку потребительских приоритетов отмечает и Черноусов. «Если в 2024 г. в структуре продаж преобладали автомобили премиум-класса (BMW 3-й серии, BMW 5-й серии, Toyota Camry), то в 2025 г. наибольшим спросом пользуются более доступные модели: Ford Focus и Hyundai Solaris, – рассказал он. – Это ярко иллюстрирует смещение фокуса с эмоциональных покупок к прагматичному выбору».
Наиболее востребованными машинами с пробегом на площадке «Авито авто» в I квартале стали модели Lada – Priora, Granta и 2114, говорит представитель компании. На «Авто.ру» в категории не старше 15 лет интерес покупателей был сосредоточен на Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, сказал представитель платформы.
Руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич отмечает, что продажи новых легковых авто падают намного сильнее, чем подержанных. Покупатели в связи с высокой стоимостью заемных денег, а также с возможностью получения хорошего пассивного дохода от депозитов либо заняли выжидательную позицию, либо переориентировались на вторичный рынок, поясняет он.
В России в I квартале 2025 г. было продано 246 934 новые легковые машины – на четверть меньше, чем годом ранее, следует из данных «Автостата». В марте снижение рынка составило 46% до 79 822 автомобилей.
Прогноз на ближайшее будущее зависит от изменения ключевой ставки ЦБ, а также поведения дилеров на первичном рынке, продолжает Зингиревич. Он допускает, что наличие существенных стоков у продавцов и укрепление рубля могут быть основанием для ожидания снижения цен на новые машины.
Рынки новых и подержанных машин существенно различаются – как по структуре, так и по формированию, говорит гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Например, на вторичном рынке китайские бренды занимают лишь 4%, а среди новых – 60%. Поэтому тот, кто не желает покупать машину из КНР, либо приобретает подержанную, либо пользуется услугами альтернативных импортеров, отмечает он.
Кроме того, на вторичном рынке нет давления стока дистрибуторов – цены формирует рынок, а не производитель, указывает Целиков. Тем не менее на сегменты и новых, и подержанных автомобилей оказывают давление высокая ключевая ставка и, как следствие, слабая доступность заемных средств, резюмирует эксперт.
По оценке «Автостата», в 2024 г. доля кредитов в продажах машин с пробегом физлицам составляла около 15%.