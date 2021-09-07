– Мы и многие другие производители коммерческого транспорта стали сомневаться в эффективности выставок, поскольку там не всегда наша аудитория. Нам важны дилеры и корпоративные клиенты – те, кто в основном использует и продвигает наши автомобили, но мы с ними и так общаемся. Плюс стоимость участия в мероприятии значительно выросла. Подорожало все – застройка стенда, кейтеринг, сама аренда. Многие из коллег решили не участвовать. СП «Даймлер Камаз рус», в котором у нас 50%, – так они еще в прошлой выставке [в 2019 г.] отказались участвовать. Я не стал настаивать, потому что на те деньги, что мы платим за участие, можно за год провести 5–6 дней клиента в разных городах. Общий уровень затрат на участие вырос по сравнению с прошлым разом более чем на 30%. Мы обсуждали это с [президентом группы ГАЗ] Вадимом Сорокиным и пришли к выводу, что в этом году еще будем участвовать, но дальше уже серьезно подумаем.