«Камаз» уже начал контрактовать грузовики на следующий год»Гендиректор «Камаза» Сергей Когогин о планах компании на растущем рынке грузовиков и развитии транспорта на альтернативных источниках топлива – электричестве и водороде
7 сентября в Москве открывается международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans. В преддверии выставки «Ведомости» поговорили с генеральным директором основного российского производителя грузовиков «Камаз» Сергеем Когогиным. Пандемия обрушила рынок легковых автомобилей, но рынок коммерческого транспорта не только устоял, но и растет. А «Камаз» к тому же предусмотрительно сделал запас микрочипов, которых не хватает сейчас многим производителям. По прогнозу Когогина, в этом году рынок тяжелых грузовиков вырастет на 30%, хотя дефицит микроэлектронных компонентов сохранится и в 2022 г. «Купят всё, что сделаем», – уверен он. А вот от выставок как способа продвижения продукции «Камаз» (и не только он), возможно, откажется.
– Мы и многие другие производители коммерческого транспорта стали сомневаться в эффективности выставок, поскольку там не всегда наша аудитория. Нам важны дилеры и корпоративные клиенты – те, кто в основном использует и продвигает наши автомобили, но мы с ними и так общаемся. Плюс стоимость участия в мероприятии значительно выросла. Подорожало все – застройка стенда, кейтеринг, сама аренда. Многие из коллег решили не участвовать. СП «Даймлер Камаз рус», в котором у нас 50%, – так они еще в прошлой выставке [в 2019 г.] отказались участвовать. Я не стал настаивать, потому что на те деньги, что мы платим за участие, можно за год провести 5–6 дней клиента в разных городах. Общий уровень затрат на участие вырос по сравнению с прошлым разом более чем на 30%. Мы обсуждали это с [президентом группы ГАЗ] Вадимом Сорокиным и пришли к выводу, что в этом году еще будем участвовать, но дальше уже серьезно подумаем.
– Мы покажем наступившее завтра: автомобили поколения К5. В этом году компания работает над выводом в производство порядка 30 моделей на основе шасси К5 – целый ряд самосвалов, транспортные автомобили, тягачи с колесной формулой 6 х 2 и 6 х 4, полноприводные грузовики. Этот задел обеспечит резкий рывок в объемах производства в следующем году.
Планировали в этом году выпустить 2400 таких машин, но я не уверен, что получится, – из-за нехватки микрочипов. Автомобили семейства К5 насыщены микроэлектроникой, ничего удивительного, что они оказались наиболее подвержены этой проблеме. На всем остальном дефицит микроэлектроники серьезно не отразился. Мы продолжаем работать, причем работать в плюс.
Также много внимания будет уделено сегменту пассажирского транспорта. На Comtrans покажем сочлененный электробус, автобус и грузовик на водороде и троллейбус.
Наши электробусы сейчас производятся серийно – значит, мы не ошиблись, заглядывая в завтра, когда коммерческая ценность этой истории была не столь очевидна. Сегодня время наступило. По примеру Москвы многие города начинают проявлять интерес к этому транспорту, просят один-два электробуса – попробовать. Мы стараемся не поддаваться на такие «провокации», потому что это бессмысленно, но отвлекает очень много ресурсов компании. Пока отдали на тесты в Санкт-Петербург и Казань – города, где действительно есть перспективы внедрения. Интересуются электробусами и за рубежом – Узбекистан, Азербайджан. Позиции «Камаза» в этих странах достаточно сильны, они наши традиционные партнеры. Там мы готовы пойти на то, чтобы предоставить для ознакомления несколько машин, потому что важно хотя бы по минимуму сформировать понимание, как работает такая техника.