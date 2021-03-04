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Рынок полупроводников накрыл идеальный шторм

Стабильные поставки микрочипов на мировой рынок восстановятся не скоро
Александр Лесных
PIXABAY

Глобальный дефицит микросхем достиг беспрецедентного уровня: по оценкам JPMorgan, на конец февраля объемы поставок полупроводников на 10–30% ниже уровня спроса. Аналитики банка считают, что потребуется три-четыре квартала только на то, чтобы предложение догнало спрос, а затем еще пара кварталов на восстановление складских запасов. Аналитическая компания Lopez Research в своем отчете заявила, что на рынке полупроводников разразился «идеальный шторм», так что лучше не ждать в ближайшее время снижения дефицита, а надеяться, что рынок не перейдет в состояние неконтролируемого хаоса.

Вопрос о стабильных поставках чипов уже стал предметом геополитики. Правительство США обратилось к министру экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа с просьбой о содействии в решении этой проблемы, а глава американского диппредставительства в стране Уильям Брент Кристиансон провел совещание на ту же тему с руководителями UMC, Powerchip Semiconductor manufacturing, VIS, MedaiTek и Nanya Technology.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных