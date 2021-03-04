Рынок полупроводников накрыл идеальный шторм

Рынок полупроводников накрыл идеальный штормСтабильные поставки микрочипов на мировой рынок восстановятся не скоро
Глобальный дефицит микросхем достиг беспрецедентного уровня: по оценкам JPMorgan, на конец февраля объемы поставок полупроводников на 10–30% ниже уровня спроса. Аналитики банка считают, что потребуется три-четыре квартала только на то, чтобы предложение догнало спрос, а затем еще пара кварталов на восстановление складских запасов. Аналитическая компания Lopez Research в своем отчете заявила, что на рынке полупроводников разразился «идеальный шторм», так что лучше не ждать в ближайшее время снижения дефицита, а надеяться, что рынок не перейдет в состояние неконтролируемого хаоса.
Вопрос о стабильных поставках чипов уже стал предметом геополитики. Правительство США обратилось к министру экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа с просьбой о содействии в решении этой проблемы, а глава американского диппредставительства в стране Уильям Брент Кристиансон провел совещание на ту же тему с руководителями UMC, Powerchip Semiconductor manufacturing, VIS, MedaiTek и Nanya Technology.