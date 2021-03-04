Рынок полупроводников накрыл идеальный шторм

Глобальный дефицит микросхем достиг беспрецедентного уровня: по оценкам JPMorgan, на конец февраля объемы поставок полупроводников на 10–30% ниже уровня спроса. Аналитики банка считают, что потребуется три-четыре квартала только на то, чтобы предложение догнало спрос, а затем еще пара кварталов на восстановление складских запасов. Аналитическая компания Lopez Research в своем отчете заявила, что на рынке полупроводников разразился «идеальный шторм», так что лучше не ждать в ближайшее время снижения дефицита, а надеяться, что рынок не перейдет в состояние неконтролируемого хаоса.