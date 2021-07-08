«Камаз» повысил прогноз рынка тяжелых грузовиков в 2021 г. на 27%Строительство жилья и дороги Москва – Казань стимулирует производство техники
«Наши намерения – выйти на объем производства в 44 000 грузовиков в 2021 г. То, что рынок для этого есть, я уверен. Но очень много проблем возникает с поставкой комплектующих. Особенно это всем известные проблемы чипов, это постоянные сбои. Наши поставщики из Европы и Китая стараются это как-то решить», – рассказал гендиректор «Камаза» Сергей Когогин журналистам на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.
Из этих 44 000 грузовиков 39 000 единиц предназначается для российского рынка, остальное – на экспорт, пояснил «Ведомостям» представитель компании. Текущий бизнес-план компании ниже на 5,7% (41 600 единиц техники). «Камаз» также на 27% повысил свой февральский прогноз емкости российского рынка тяжелых грузовиков (массой 14–40 т) до 77 000 шт. в 2021 г. Это почти на 30% больше, чем продано в 2020 г.