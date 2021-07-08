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«Камаз» повысил прогноз рынка тяжелых грузовиков в 2021 г. на 27%

Строительство жилья и дороги Москва – Казань стимулирует производство техники
Денис Ильюшенков
Согласно улучшенному прогнозу, в 2021 году в России будет продано 77 000 тяжелых грузовиков /Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Наши намерения – выйти на объем производства в 44 000 грузовиков в 2021 г. То, что рынок для этого есть, я уверен. Но очень много проблем возникает с поставкой комплектующих. Особенно это всем известные проблемы чипов, это постоянные сбои. Наши поставщики из Европы и Китая стараются это как-то решить», – рассказал гендиректор «Камаза» Сергей Когогин журналистам на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.

Из этих 44 000 грузовиков 39 000 единиц предназначается для российского рынка, остальное – на экспорт, пояснил «Ведомостям» представитель компании. Текущий бизнес-план компании ниже на 5,7% (41 600 единиц техники). «Камаз» также на 27% повысил свой февральский прогноз емкости российского рынка тяжелых грузовиков (массой 14–40 т) до 77 000 шт. в 2021 г. Это почти на 30% больше, чем продано в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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