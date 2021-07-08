«Камаз» повысил прогноз рынка тяжелых грузовиков в 2021 г. на 27%

«Наши намерения – выйти на объем производства в 44 000 грузовиков в 2021 г. То, что рынок для этого есть, я уверен. Но очень много проблем возникает с поставкой комплектующих. Особенно это всем известные проблемы чипов, это постоянные сбои. Наши поставщики из Европы и Китая стараются это как-то решить», – рассказал гендиректор «Камаза» Сергей Когогин журналистам на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.