Daimler и Robert Bosch решили совместно разрабатывать автопилот для автомобилей

Daimler и Robert Bosch объявили о начале сотрудничества по разработке полностью автономной системы управления автомобилями.

Компании планируют повысить безопасность на дорогах, а также рассматривают результат разработки в качестве альтернативы такси.

Daimler и Robert Bosch рассчитывают создать автоматическую систему условного четвертого уровня, позволяющую водителю доверить управление машиной компьютеру, вмешиваясь только в исключительных случаях. В будущем они хотят разработать полностью автономный алгоритм пятого уровня, не подразумевающий вмешательства в процесс вождения. Ожидается, что автомобили с такими системами начнут использоваться на дорогах уже «к началу следующего десятилетия».