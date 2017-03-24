Медведев: Россия не готова к использованию беспилотных автомобилей

Беспилотные системы пока не могут применяться в повседневной жизни, поскольку в том числе и нормативная база России к этому не готова, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Важно не только отработать новые технологические принципы, но и быть готовыми к радикальному изменению нормативной среды и, в известной степени, социальных отношений. Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили, автобусы выйдут на улицы? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения», - сказал Медведев, выступая на коллегии Минпромторга в пятницу.

Он добавил: «Конечно, не готовы. Нормативных актов нет, более того, как их стыковать, пока непонятно. Некоторые ведомства просто этого опасаются, это реально сложная проблема».

Медведев заметил, что этими вопросами занимается в том числе Министерство промышленности и торговли.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Николя Мор не исключал скорого появления беспилотных такси в России. Uber с 14 сентября запустил самоуправляемые такси в Питтсбурге. Сначала в салоне будут постоянно находиться инженер, который наблюдает за движением и составляет отчет о поездке, и водитель, который в управлении не участвует, но может его перехватывать у автопилота в случае необходимости. В дальнейшем компания планирует оставить в салоне одного инженера. На первом этапе прокатиться на таких машинах смогут только постоянные клиенты, получившие специальное приглашение от Uber. В перспективе возможен полный отказ от человека-водителя, а следить за машинами будет дистанционный центр, с которым сможет связаться пассажир.

Первой же страной в мире, где появились самоуправляемые такси, стал Сингапур.