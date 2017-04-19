В российском автопроме может быть создано первое СП с китайцами – «Коммерсантъ»

«Камаз» прорабатывает возможность создания СП с китайской Weichai Power по строительству двигателей в Ярославле. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол российско-китайской межправкомиссии по инвестпроектам. Проработку этой идеи подтвердил источник издания в «Камазе». Если стороны договорятся, для российского автопрома это будет первое СП с китайцами, до сих пор китайские компании только занимались в России сборкой, отмечает газета.

«Камаз» ставит около 1000 двигателей Weichai Power в год на грузовики, работающие на газе, рассказал собеседник «Коммерсанта» в компании. Параметры возможного СП он не назвал. Источник в Минпромторге сказал, что с этим ведомством по поводу проекта не консультировались. Источник издания в автопроме предполагает, что «Камаз» может разместить это СП на мощностях Тутаевского моторного завода.

С российским представительством «Вейчай-рус трейдинвест» (ВРТИ) связаться не удалось.

Руководитель «Камаза» Сергей Когогин ранее говорил, что компания ищет варианты выхода на рынок Китая. Как напоминает «Коммерсантъ», в сентябре 2015 г. компания подписала рамочное соглашение с Hawtai Motor о создании СП для выпуска и продаж машин в обеих странах, планировалось, что «Камаз» начнет сборку на мощностях Hawtai, а китайцы освоят часть мощностей «Камаза», но проект был заморожен.