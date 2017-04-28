Volkswagen утроил бюджет на разработку электромобилей

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG намерен увеличить инвестиции в разработку гибридных автомобилей и автомобилей с электрическим приводом в три раза в ближайшие пять лет, до 9 млрд евро, пишет Financial Times.

Как заявил CEO компании Маттиас Мюллер, "даже если современные двигатели внутреннего сгорания останутся основой отрасли по крайней мере в последующие 20 лет, очевидно, что будущее за электроприводом".

Volkswagen активизировала свои усилия по разработке экологичных видов транспорта, стремясь улучшить свой имидж после скандала с завышением показателей выхлопа вредных веществ в дизельных автомобилях. В частности, ранее представители VW объявили о планах представить четыре демократичных модели электромобилей в 2019 году.