Российский авторынок продолжил рост в апреле

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей по предварительным данным вырос в апреле 2017 г. на 9%, до примерно 132 250 автомобилей, следует из сообщения компании Kia Motors Rus. Представительство корейской марки сообщило, что увеличило в прошлом месяце продажи в России до 16 003 машин (на 32,1%) и достигла рыночной доли 12,1%. О росте апрельских продаж на 9% также сообщило представительство Mitsubishi Motors (ММС Рус). Компания «Хендэ Мотор СНГ» сообщила о продажах в апреле 13 656 машин марки Hyundai, что соответствует росту на 11,9%.

В марте 2017 г. российский рынок новых машин вырос, впервые декабря 2016 г., на 9,4%, до 137 894 автомобилей, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Официальную статистику продаж за апрель АЕБ должен опубликовать на следующей неделе.

В в январе – апреле 2017 г. было продано 454 720 автомобилей, следует из опубликованной ранее статистики АЕБ и предварительных данных автопроизводителей. То есть за первые четыре месяца года российски рынок показал рост на 3,2%. По итогам I квартала 2017 г. продажи выросли на 1%, в январе и феврале рынок падал на 5 и 4,1% год к году соответственно.

Продажи Kia за 4 месяца составили 53 313 автомобилей (рост на 18,5%), рыночная доля увеличилась до 11,7%. Бестселлерами Kia в России остаются модели Rio (30 043 шт. за 4 месяца, рост 29,2%), Sportage (7613 шт., 37,9%) и Cee’d (5005 шт., снижение на 20,7%). Продажи Hyundai Solaris, бестселлера рынка прошлого года, за 4 месяца составили 19 458 шт. (снижение на 34,3%).