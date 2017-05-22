Генеральный директор Ford уходит в отставку из-за утраты доверия – Forbes

Генеральный директор американского автоконцерна Ford Марк Филдс уйдет в отставку, сообщает журнал Forbes. По данным издания, компания объявит об этом решении 22 мая. Филдс исполняет обязанности гендиректора компании с 2014 г.

По данным издания, место Филдса займет Джеймс Хэкетт, который сейчас возглавляет Ford Smart Mobility – дочернюю компанию Ford, занимающуюся инновационными разработками, в том числе в сфере создания автономных транспортных средств.

Смена руководства связана c потерей доверия председателя совета директоров Ford Билла Форда к Филдсу, сказали журналу знакомые с ситуацией источники. Доля компании на рынке на 40% снизилась при руководстве Филдса.