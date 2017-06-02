Минтранс Германии подозревает Audi в фальсификации дизельных тестов

Концерн Audi использовал программное обеспечение для фальсификации тестов по вредным выбросам, приводит Associated Press слова министра транспорта Германии Александра Добриндта. Он заявил, что 24 000 автомобилей, произведенных между 2009-2013 гг., подлежат отзыву. Sueddeutsche Zeitung уточняет, что речь идет о моделях серии A8 и A7 с дизельными двигателями V6 и V8.

Прокуратура Германии начала расследование в отношении Audi в начале 2017 г. В марте в центральных офисах концерна в Ингольштадте и Некарсульме были проведены обыски.

В начале марта Volkswagen Group, куда входит Audi, официально признала себя в суде США виновной в манипуляциях с дизельными тестами, чтобы скрыть реальный уровень вредных выбросов. В противном случае компании грозили бы потенциальные штрафы от $17 млрд до $34 млрд.