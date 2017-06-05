Harley-Davidson объявил об отзыве 57 000 мотоциклов

Американская компания Harley-Davidson добровольно отзывает около 57 000 мотоциклов. Причиной этого является возможность выхода из строя маслопровода, что может привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла, сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

Компания заявила, что получила девять сообщений о неисправности маслопровода, которые привели к двум авариям и одной травме. Под отзыв подпадают модели Electra Glide Ultra Classic, Police Electra Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide и Road Glide Special, выпущенные со 2 июля прошлого года по 9 мая текущего года.

Выручка Harley-Davidson в I квартале упала на 14% на фоне сокращения розничных продаж как в США, так и на зарубежных рынках. В том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе реализация мотоциклов компании уменьшилась на 9,3% из-за слабого спроса в Индии и Китае.

Компания Harley-Davidson была основана в 1903 г. и в настоящее время является крупнейшим производителем мотоциклов в США. Она производит тяжелые мотоциклы для езды по шоссе, которые иначе называют «чопперами».

Котировки акций компании с начала текущего года опустились на 9%, в то время как американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился за этот период на аналогичную величину. Рыночная стоимость производителя мотоциклов оценивается сейчас примерно в $9,3 млрд.