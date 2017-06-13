Минтранс предложил вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок

Минтранс предлагает вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок. Ведомство подготовило законопроект и направило его в Госдуму на рассмотрение. Проект закона может быть принят в осеннюю сессию. Об этом заявил замминистра транспорта России Николай Асаул.

«Мы предлагаем лицензировать все виды автобусных перевозок. В настоящее время лицензированию подлежат только регулярные, городские и пригородные виды сообщения», - сказал он.

По его словам, аварии с большими количеством жертв «происходят на межгороде». «Причины разные: это и засыпание за рулем, и погодные условия, и нарушение скоростных режимов, и просто нарушение правил дорожного движения, и техническое состояние транспортных средств», - уточнил Асаул. После введения лицензирования перевозчик не сможет выйти на маршрут, не получив лицензию, добавил он.

Минтранс и Ространснадзор на совещании 15 июня обсудят с властями регионов безопасность автобусных перевозок.