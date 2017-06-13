В Забайкалье объявлен траур по 14 жертвам аварии автобуса с паломниками

В Забайкалье 13 июня объявлен траур по жертвам аварии пассажирского автобуса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора края. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги и флаги Забайкалья. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено отменить в этот день развлекательные передачи и мероприятия.

В ночь на 12 июня автобус, в котором был 51 человек, на 702-м километре федеральной трассы «Байкал» съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, погибли 14 человек, в том числе водитель. Пострадали 40 человек.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, напоминает ТАСС. Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета. Следователи также ищут признаки халатности в действиях работников компании, обслуживающей дорогу.