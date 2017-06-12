Дело по факту ДТП в Забайкалье передано в центральный аппарат СКР

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, попавшего в ДТП в Забайкальском крае. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По поручению председателя Следственного комитета России оно передано в производство центрального аппарата СКР.

Авария произошла поздно вечером 11 июня на трассе Иркутск — Чита, автобус съехал на обочину и перевернулся. Жертвами ДТП стали 13 человек — 10 погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Более 20 человек получили травмы различной степени тяжести, некоторые вертолетами доставлены в больницы Читы и Улан-Удэ.

Следователи установили, что водитель является владельцем автобуса, у него изъяты необходимые документы. Ранее сообщалось, что он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Следователи также решают вопрос о возбуждении дела в отношении работников компании, обслуживающей дорогу, по ст. 293 УК РФ (халатность). На участке, где произошло ДТП, велись ремонтные работы, но не было опознавательных знаков. Следователи допрашивают представителей дорожной компании, изымают документы.