Выпуск легковых машин в России в мае вырос на 15,6%, до 103 000 штук

Производство легковых автомобилей в России в мае 2017 г. выросло на 15,6% по сравнению с маем 2016 г., до 103 000 штук, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики России (Росстат).

По сравнению с апрелем 2017 г. выпуск снизился на 10,5%.

Производство грузовых автомобилей в мае подскочило на 38,1% по сравнению с маем 2016 г. и снизилось на 13% по сравнению с апрелем 2017 г., до 11,8 тыс. штук.

Выпуск автобусов в мае вырос на 43,8% к маю 2016 г. и снизился на 4% по сравнению с апрелем 2017 г., до 2,1 тыс. единиц.

Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2017 г. выросло на 20,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 526 000 штук.

Производство грузовых автомобилей в России в январе-мае выросло на 18,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 54,8 тыс. машин.