Subaru отзывает в России более 24 000 машин

Официальный представитель Subaru на российском рынке ООО «Субару мотор» отзывает в России 24 480 автомобилей Impreza и Forester из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2007 г. по октябрь 2010 г.

«Причиной отзыва автомобилей Subaru Impreza и Forester является возможное проникновение влаги в газогенератор подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp. Спустя длительное время эксплуатации автомобиля это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений», - говорится в сообщении.