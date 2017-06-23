Nissan отзывает в России 8270 Infiniti

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве в России 8270 Nissan Infiniti. У моделей Infiniti F35/ FX45 и М35/ М45 выявлена вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды, объясняет ведомство.

Кампанию проводит официальный представитель Infiniti в стране ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг рус». Под отзыв попадают машины, выпущенные с апреля 2006 г. по март 2010 г. Их владельцев оповестят о ремонте почтой или по телефону, или же они могут сами проверить, подлежит ли их машина ремонту, проверив VIN-коды автомобилей из опубликованного перечня.