Daimler достиг рекордных продаж и прибыли во II квартале

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler во II квартале увеличил чистую прибыль на 2,2%, при этом выручка и продажи достигли рекордов. Чистая прибыль в апреле-июне составила 2,507 млн евро, или 2,28 евро в расчете на акцию, по сравнению с 2,452 млн евро, или 2,27 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) повысилась на 15% до 3,746 млрд евро с 3,258 млрд евро. Рост выручки составлял 7% до 41,158 млрд евро по сравнению с 38,616 млрд евро годом ранее. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 2,62 млрд евро при выручке в 41,28 млрд евро.

EBIT подразделения Mercedes-Benz Cars выросла на 70% (до 2,404 млрд евро), при этом остальные подразделения зафиксировали снижение показателя: Daimler Trucks - на 13% (до 543 млн евро), Mercedes-Benz Vans - на 11% (до 358 млн евро) и Daimler Buses - на 27% (до 64 млн евро).

В целом группа Daimler увеличила продажи во II квартале на 8% до 822 504 автомобилей. В том числе реализация легковых автомобилей Mercedes повысилась на 9% (до 595 178 шт.), фургонов Mercedes - на 4% (до 103 393 шт.), автобусов Daimler - на 8% (до 7504 шт.) и грузовиков Daimler - на 8% (до 116 429 шт.).

Компания прогнозирует существенное повышение выручки и продаж, а также EBIT по итогам 2017 г., говорится в отчетности. При этом Daimler ожидает повышения глобального спроса на автомобили в этом году на 1-2%, что станет восьмым годом роста подряд. В том числе в России ожидается существенное восстановление продаж.