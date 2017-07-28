Прибыль Fiat Chrysler подскочила в 3,5 раза во II квартале

Автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) увеличил чистую прибыль по итогам II квартала 2017 г. в три с половиной раза несмотря на отсутствие изменения выручки. Чистая прибыль в апреле-июне составила 1,155 млрд евро против 321 млн евро за аналогичный период минувшего года, сообщила компания. Скорректированная EBIT во II квартале повысилась на 15% и составила 1,87 млрд евро. Выручка осталась на уровне 27,9 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали EBIT компании на уровне 1,8 млрд евро при выручке в 28,7 млрд евро.

Всего за минувший квартал компания реализовала 1,14 млн автомобилей по сравнению с 1,18 млн машин в том же периоде прошлого года. Выручка FCA в Северной Америке снизилась в прошлом квартале до 16,1 млрд евро с 17,5 млрд евро. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компания получила выручку в размере 6 млрд евро против 5,77 млрд евро годом ранее. В Латинской Америке компания увеличила выручку до 2 млрд евро с 1,47 млрд евро.

Компания подтвердила прогноз выручки на текущий год на уровне 115-120 млрд евро и рассчитывает получить скорректированную EBIT в размере свыше 7 млрд евро.

Акции FCA на предварительных торгах в Нью-Йорке бумаги подешевели на 1,3%, капитализация компании оценивается в $22,7 млрд.