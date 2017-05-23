Власти США подали иск против Fiat Chrysler в связи с дизельным скандалом

Минюст США подал в суд иск к Fiat Chrysler, обвинив автоконцерн в установке на дизельные двигатели автомобилей програмное обеспечение, позволявшее занижать результаты тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах, пишет Reuters.

Речь идет о более чем 100 000 автомобилях, проданных в США, начиная с 2014 г. В их числе Jeep Grand Cherokee и пикапах Ram с трехлитровыми двигателями. Таким образом, автоконцерн «явным и серьезным образом нарушил» экологические стандарты, установленные в США, сообщили представители ведомства.

Если суд признает обвинения обоснованными, то максимальный штраф для Fiat Chrysler может составить $4,6 млрд.