Ferrari увеличила квартальную прибыль на 40%

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari во II квартале 2017 г. увеличил чистую прибыль на 40% за счет роста продаж. Чистая прибыль в апреле - июне составила 136 млн евро, или 0,72 евро в расчете на акцию, по сравнению с 97 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали прибыль на уровне 0,74 евро на акцию.

Выручка Ferrari во II квартале повысилась на 14% до 920 млн евро, сообщается в отчетности. Продажи автомобилей выросли на 5% и составили 2332 единицы, что превзошло ожидания.

Компания планирует по итогам 2017 г. увеличить поставки машин на 4,8% до 8400 ед., операционную прибыль - на 7,9%, примерно до 950 млн евро.

Акции Ferrari упали в цене на 4,2%, что стало самым существенным дневным снижением с июня 2016 г. Это обусловлено тем, что компания не стала улучшать прогноз прибыли на текущий год, как ожидали эксперты.