Hyundai планирует к 2020 году выпускать десять электромобилей

Hyundai Motor в первой половине 2018 г. выпустит версию с электроприводом компактного кроссовера Kona, сообщила компания. Запас хода электромобиля составит 390 км. После 2021 г. компания планирует выпустить электромобиль с запасом хода 500 км. В том же году появится модель с электроприводом премиального бренда Genesis, сказала компания. Hyundai разработает специализированную архитектуру для электромобилей, которая позволит выпускать множество моделей с большим пробегом, подтвердила компания.

Южнокорейский автопроизводитель разрабатывает будущий модельный ряд с различными вариантами силовых агрегатов — гибридным, электрическим с питанием от батарей (EV) и с питанием от водородных топливных элементов (FCEV). Hyundai и дочерняя Kia Motors, которые вместе занимают пятое место в мире по продажам автомобилей, собираются дополнительно выпустить три подзаряжаемых гибрида (plug-in hybrid, PHEV), сообщил Reuters. К 2020 г. компании будут выпускать 31 модель с низкими или нулевыми выбросами, Hyundai - 8 моделей EV и две - FCEV. Это существенная прибавка к планам 2014 г., когда компания заявляла о 22 перспективных моделях с низкими выбросами, из которых только две были с питанием от аккумуляторов.

В четверг в Сеуле компания представила готовую к серийному производству версию нового кроссовера, который заменит ix35 (Tucson) Fuel Cell, первый в мире серийный FCEV. Модель станет «локомотивом планов» Hyundai по ускорению разработки автомобилей с низкими выбросами, сказала компания. Дизайн основан на концепте Hyundai FE, представленном весной 2017 г. на Женевском автосалоне. Модель, которая пока не получила названия, может проезжать без дозаправки 580 км (согласно корейским испытательным стандартам) вместо 415 км, на которые был способен предшественник. Мощность движителя увеличена на 20% до 163 л. с. У топливных ячеек кроссовера улучшен холодный старт, система избавилась от традиционной для этого типа автомобилей проблемы запуска при температурах ниже нуля - систему можно запустить при -30 градусах Цельсия, сказала компания. Серийный кроссовер будет представлен в начале следующего года в Корее, затем в Северной Америке и Европе. Компания также планирует продавать его на рынках «с большим потенциалом роста сегмента экологичных автомобилей», например в Китае. В IV квартале этого года Hyundai представит автобус на водородной тяге.

В прошлом году компания начала продажи первого полноприводного электромобиля Ioniq, но по запасу хода он уступает аналогам Tesla и General Motors, отмечает Reuters. Hyundai выпускает ix35 (Tucson) Fuel Cell с 2013 г., но продажи отстают от конкурирующей Toyota Mirai. Hyundai продала суммарно около 862 единиц ix35 FCEV, в то время как Toyota с момента запуска в 2014 г. - 3700 Mirai. В Корее сейчас только 10 станций зарядки водородом, в Японии — около 100, по данным Hyundai.