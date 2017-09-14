Маск назвал срок презентации первого электрогрузовика Teslа

Основатель Tesla Илон Маск объявил, что премьера первого электрогрузовика компании Tesla Semi, изначально запланированная на сентябрь, состоится в конце октября. «Презентация и тест-райды грузовика Tesla Semi предварительно назначены на 26 октября в Хоторне. Это надо видеть своими глазами. Просто потрясающе», - написал Маск в Twitter.

Ранее Tesla заявляла, что фура Tesla Semi существенно сократит стоимость грузового транспорта и при этом повысит безопасность. По предварительным данным, пробег машины на одной зарядке не превысит 500 км, что не позволяет ей занять нишу дальних автоперевозок.