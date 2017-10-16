Продажи электромобилей в Китае удвоились за год

В Китае в январе – сентябре на 48% выросли продажи электромобилей и гибридов, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). Продажи электромобилей увеличились вдвое по сравнению с 2016 г.

В январе – сентябре в Китае было продано 312 344 гибрида и электромобиля. В том числе в сентябре продажи таких машин выросли на 90% до 58 217 штук.

Наиболее существенно в прошлом месяце увеличились продажи электромобилей – до 45 562, что на 97% больше, чем в сентябре 2016 г. Продажи гибридов выросли на 70% до 12 655 единиц, приводит данные CPCA отраслевой сайт Gasgoo.

Наиболее популярными в сентябре оказались электромобили EV-серий государственной Beijing Automotive Industry Holding (BAIC Group). Их было продано свыше 14 000. На втором месте – подзаряжаемые от сети гибриды BYD – свыше 7000 единиц.

Китай в 2009 г. обогнал США, став крупнейшим автомобильным рынком в мире. Сейчас он также занимает первое место и по производству: в 2016 г. выпуск составил 28 млн машин, или почти 30% от общемирового показателя (94 млн), включая коммерческий транспорт. Недавно Пекин поставил амбициозную задачу: к 2025 г. продавать не менее 7 млн новых электромобилей в год, а к 2040 г. вообще запретить продажи бензиновых и дизельных машин.