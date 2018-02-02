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Daimler ждет значительного роста рынка грузовых автомобилей в России в 2018 году

Немецкий автоконцерн Daimler зафиксировал рекордные показатели продаж автомобилей, чистой и операционной прибыли по итогам 2017 г. Чистая прибыль Daimler в 2017 г. увеличилась на 24% до 10,9 млрд евро, сообщила компания. Прогноз аналитиков, опрошенных S&P Capital IQ, составлял 9,8 млрд евро, передал «Интерфакс». Операционная прибыль выросла на 14% до 14,7 млрд евро и также превзошла ожидания. Рентабельность Mercedes-Benz повысилась до 9,7% (с 9,1% в 2016 г.).

Годовая выручка Daimler поднялась на 7% до 164,3 млрд евро (прогноз - 163,5 млрд евро). Продажи выросли на 9% до 3,3 млн автомобилей благодаря спросу на внедорожники и кроссоверы (SUV) и новое поколение Mercedes-Benz E-Class.

Свободный денежный поток сократился с 3,9 млрд евро в 2016 г. до 2 млрд евро в прошлом году, в том числе из-за инвестирования 3 млрд евро в пенсионные активы. Компания собирается выплатить дивиденды 3,65 евро на акцию.

В IV квартале чистая прибыль Daimler поднялась на 49% до 3,29 млрд евро, выручка - на 6,3% до 43,59 млрд евро. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в размере 3,23 млрд евро при выручке 43,66 млрд евро, сообщил «Интерфакс».

К 2022 г. Daimler собирается выпускать альтернативную версию с электрическим или гибридным приводом для всех моделей - 50 версий, включая 10 электромобилей. Электрификация потребует существенных капиталовложений, поэтому в текущем году компания ожидает стагнации прибыли, в том числе из-за высоких расходов подразделения Mercedes-Benz.

Прогноз Daimler разочаровал инвесторов, и ее акции дешевеют в четверг на 0,8%.

Daimler ожидает «продолжение значительного роста спроса на грузовики» в России в 2018 г., сообщила компания в отчете. В компании предполагают, что автомобильный рынок стран Восточной Европы покажет значительный прирост продаж «в основном благодаря продолжающемуся восстановлению российского рынка».