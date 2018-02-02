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Автопром Германии может потерять больше 100 млн евро из-за масштабных забастовок

Некоторые из крупнейших автомобилестроительных предприятий Германии на этой неделе были вынуждены приостановить работу из-за забастовок, суммарные потери могут превысить 100 млн евро. В пятницу сотрудники Daimler, BMW и группы Volkswagen, являющиеся членами профсоюза IG Metal, участвуют в серии 24-часовых забастовок уже три дня подряд, сообщает в пятницу Deutsche Welle.

На прошлой неделе переговоры с работодателями зашли в тупик: компании не согласились на требования профсоюза о повышении зарплаты на 6% за 12 месяцев и праве сократить часы работы для ухода за детьми или престарелыми членами семьи. Автопроизводители предлагали повысить зарплату на 6,8% за 27 месяцев, но выступили против сокращения рабочего времени и дополнительных пособий, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу забастовка достигла заводов Audi и Porsche (группа Volkswagen) в Ингольштадте и Цуффенхаузене, а также предприятий Daimler в Зиндельфингене и Унтертюркхайме, где на работу не вышли около 36 000 человек. На заводе BMW в Мюнхене участие в акции протеста в пятницу приняли около 7000 человек, в Дингольфинге - еще 13 700, работа предприятий была приостановлена.

Ранее в серии забастовок участвовали работники MAN и поставщика автокомпонентов ZF Friedrichshafen.

По оценкам кельнского Института немецкой экономики (IW), общее снижение выручки автопрома в I квартале в результате забастовок составит от 62 млн до 125 млн евро.

Акции Volkswagen подешевели в пятницу на 1%, Porsche - на 3%, Daimler - на 1,3%, BMW - на 1,5%.