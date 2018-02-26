«Камаз» приобрел 49% одного из крупнейших поставщиков «АвтоВАЗа»
«Камаз» приобрел 49% поставщика автокомпонентов – АО «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), говорится в материалах автопроизводителя. Сделка состоялась 20 февраля, до этого компания не владела акциями ОАТ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку «Камазом» 49% ОАТ в декабре прошлого года, сообщал «Прайм».
Гендиректор «Камаза» Сергей Когогин сообщал, что компания намерена создать индустриальный парк на базе предприятий ОАТ. В середине февраля Ульяновская область, Фонд развития моногородов и «Камаз» подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий создание индустриального парка на промплощадке АО «Димитровградский автоагрегатный завод» (входит в ОАТ), передавал «Интерфакс».
В июне 2016 г. президент «АвтоВАЗа» Николя Мор говорил журналистам, что ОАТ остается для «АвтоВАЗа» «поставщиком номер один».