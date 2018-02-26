«Камаз» приобрел 49% одного из крупнейших поставщиков «АвтоВАЗа»

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Роскомнадзор снял блокировку с сайта Навального из-за расследования о Дерипаске

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенной информации страницы сайта оппозиционера Алексея Навального с расследованием о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько, передает RNS.

Ранее в связи с решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края в реестр запрещенной информации были внесены две страницы сайта Навального. «В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из единого реестра исключены», — заявили в Роскомнадзоре.

О блокировке страниц сайта Навальный написал в Twitter 15 февраля. «Роскомнадзор приступил к блокировке navalny.com по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно», — писал он.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 24 февраля заявил, что расследование удалено с сайта Навального.

Расследование о совместном отдыхе на яхте Дерипаски, Приходько и нескольких девушек, среди которых была Анастасия Вашукевич (известна как Настя Рыбка), Навальный опубликовал 8 февраля. В материале приводились фото и видео из Instagram Вашукевич. Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Вашукевич и ее наставнику Александру Кириллову (Алекс Лесли). Бизнесмен потребовал удалить материалы, размещенные в соцсетях, так как они касаются его личной жизни и были обнародованы без его согласия.