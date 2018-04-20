Mercedes отзывает почти 25 000 автомобилей в России

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ЦБ зафиксировал рекордно низкие инфляционные ожидания населения

В апреле инфляционные ожидания россиян на год вперед впервые опустились до рекордно низких 7,8% по сравнению с 8,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные проведенного по заказу Центробанка опроса фонда «Общественное мнение». Однако опрос проходил до всплеска волатильности на фоне ужесточения санкций США и ожидания населения могут ухудшиться, предупреждает ЦБ в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения».

Респонденты реже отмечали рост цен по всем категориям товаров. Согласно их ответам наиболее благоприятная динамика наблюдалась по бензину и услугам ЖКХ – цены в этих сегментах особенно беспокоили потребителей в предыдущие месяцы. Большинство опрошенных (59%) ожидают, что в следующие 12 месяцев рост цен останется на текущем уровне. Также сохранился тренд на улучшение оценок материального положения.

Но с учетом того, что опрос проводился 2–9 апреля, до увеличения курсовой волатильности на фоне объявленных 6 апреля новых санкций США и усиления геополитической напряженности, «в дальнейшем возможен временный рост инфляционных ожиданий», указывает ЦБ.

ЦБ по-прежнему считает, что в 2018 г. инфляция не превысит 4%. Однако регулятор не исключает более быстрого приближения динамики роста цен к таргету. Это в том числе будет зависеть от внешних факторов и их влияния на курс рубля, а также адаптации компаний к изменению внешних условий, отмечает ЦБ.

Инфляция в марте в годовом выражении составила 2,4%, в целом по году ЦБ ожидает роста цен на уровне 3–4%. По оперативным оценкам, рост потребительских цен за неделю апреля после объявления санкций оставался сдержанным. Влияние ослабления рубля на инфляцию будет небольшим, поскольку в последнее время чувствительность цен к курсовой волатильности снижалась, подчеркивает ЦБ: это связано в том числе с развитием импортозамещения и увеличением локализации производства отдельных товаров (например, автомобилей, а также бытовой техники и электроники).

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