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Авто
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Котировки Tesla упали на 7% после отмены теста Model 3 на безопасность

Ведомости
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Котировки компании - производителя электромобилей Tesla снизились на 7% после новости об отмене одного из тестов на безопасность ее новой Model 3, пишет CNBC.

Согласно сообщению Business Insider, ознакомившегося с внутренними документами компании, решение об отмене испытаний тормозов и проверки схода-развала сходящих с конвейера Model 3 принял лично основатель компании Илон Маск.

В Tesla говорят, что отмененный тест был избыточным. «Каждый наш электромобиль тестируется на строжайшее соответствие стандартам, включая тормозную систему. Еще раз подчеркнем: каждая Model 3 проходит испытание пробегом на полигоне с проверкой тормозов, тормозного момента, шума и скрипа. Без исключений», - заявила компания.

На минувшей неделе Tesla, уже несколько кварталов испытывающая проблемы с организацией крупносерийного производства, наконец достигла обещанных инвесторам целевых показателей, собрав 5000 этих электроседанов за неделю. Однако для этого пришлось организовать третью сборочную линию под огромными тентами и перевести завод во Фремонте (Калифорния) на круглосуточную работу. Кроме сокращения тестирования, для ускорения производства пришлось внести изменения в конструкцию электромобиля: так, число точек сварки на днище было сокращено на 300, или на 6%, передавала The New York Times.

Илон Маск представил Tesla Model 3

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Политика
Новости

Кремль опроверг проведение мониторинга отношения населения к пенсионной реформе

Ведомости
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Администрация президента не заказывала проведение социологических исследований отношения граждан России к готовящемуся повышению пенсионного возраста, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, – сказал Песков, отвечая на вопрос, проводятся ли в Кремле внутренние исследования мнения граждан о пенсионной реформе. – В данном случае это работа экспертов – делать такие выводы. Пусть они делают выводы, их чем-то аргументируют и подтверждают».

После объявления о пенсионной реформе социологические службы зафиксировали падение рейтинга президента Владимира Путина, правительства и власти в целом. По данным близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», в администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с предстоящей реформой, в том числе проблемы негативного информационного фона.

Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно. 

Как проходят митинги против пенсионной реформы в городах России

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Бизнес
Новости

Котировки «Аэрофлота» упали перед закрытием реестра акционеров

Ведомости
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В четверг котировки «Аэрофлота» снизились более чем на 9%. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 12:16 одна акция компании стоила 127,3 руб. (-9,04%). Снижение происходит в преддверии даты закрытия реестра акционеров под дивиденды, которое запланировано на 6 июля, уточняет РБК. В реестр для получения дивидендов за год попадут те инвесторы, у которых по итогам последней сессии остались акции.

«Аэрофлот» – крупнейший авиаперевозчик России. Чистая прибыль компании в 2017 г. упала на 39% до 23,1 млрд руб. (данные по МСФО). «Аэрофлот» планирует выплатить акционерам дивиденды в размере половины чистой прибыли по РСБУ, что составляет всего 14,2 млрд руб., или 12,8 руб. на акцию.

С чего начинался «Аэрофлот»

Недвижимость
Новости

«Роскап» назвал условия кредитования застройщиков в рамках проектного финансирования

Ведомости
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Банк «Российский капитал» (100% акций принадлежат АО «Дом.рф») будет кредитовать застройщиков в рамках проектного финансирования по базовой ставке 12% годовых с возможностью ее снижения до 3%. Об этом говорится в сообщении «Дом.рф».

Финансовая организация разработала механизм для застройщиков, которые используют счета эскроу для оплаты по договорам долевого участия.

Сумма кредита составит от 300 млн руб., а его срок — от 3 до 5 лет. При этом есть несколько требований к девелоперу для открытия кредитования. В частности, опыт работы застройщика должен быть не менее трех лет, за это время он должен построить более 10 000 кв. м недвижимости и реализовать два проекта, аналогичных тому, под который берется кредит.

Также у компании должны отсутствовать обязательства по кредитам, ссудам и поручительствам, кроме целевых займов. Помимо этого застройщик должен обладать положительной репутацией, у него должны отсутствовать налоговые недоимки и существенные незакрытые иски.

Средства дольщиков на счетах эскроу будут направлены банком на фондирование строительства. При этом банк обещает, что выплата существенной части процентных платежей может быть отложена до ввода дома в эксплуатацию.

Бизнес
Новости

«Натали турс» начала выплату компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам

Ведомости
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Туроператор «Натали турс» начал выплачивать компенсации клиентам по несостоявшимся поездкам. Об этом сообщил в своем Facebook основатель и гендиректор компании Владимир Воробьев.

В среду, 4 июля, на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам направили 800 000 руб., отмечает Воробьев. По его словам, у туристов есть и другие возможности получить компенсацию: туруслуги в другой период времени, а клиенты с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Воробьев оценивает, что компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. Когда компания планирует выплатить все компенсации, он не уточняет.

О проблемах «Натали турс» стало известно в конце июня. Тогда компания сообщила, что отменяет чартерные программы в шесть городов Испании, Италии и Турции в связи с низкой рентабельностью. Общая задолженность туроператора перед контрагентами может достигать $1 млн, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В среду, 4 июля, Воробьев сообщил, что «Натали турс» аннулирует все туристические путевки, в том числе и оплаченные, из-за финансовых проблем. По его словам, все продажи прекращены, однако компания не прекращает деятельность, а с октября продолжит отправлять туристов на курорты.

Самые популярные у туристов города мира

Недвижимость
Новости

Росреестр назвал число зарегистрированных договоров в Фонде дольщиков

Ведомости
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С начала работы Фонда защиты участников долевого строительства с ноября 2017 г. по май 2018 г. в Москве зарегистрировано 40 564 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья. Об этом сообщается на сайте Управления Росреестра по Москве.

Для сравнения, за аналогичный период годом ранее было зарегистрировано 28 462 ДДУ.

Всего с ноября 2017 г. по май 2018 г. в управление Росреестра по Москве поступило 51 459 заявлений по жилым и нежилым объектам на регистрацию договоров долевого участия. Всего за семь месяцев регистрация осуществлена по 50 692 заявлениям (98,5%).

Бизнес
Новости

Госдума одобрила увеличение НДПИ для «Газпрома»

Ведомости
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Госдума приняла в окончательном чтении правительственные поправки в Налоговый кодекс, которые повышают с сентября до конца 2018 г. коэффициент для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для «Газпрома», передает «Интерфакс».

В результате временного повышения НДПИ газовая монополия заплатит в федеральный бюджет на 72 млрд руб. больше налогов. Эта мера призвана компенсировать выпадающие доходы казны в связи с недополучением дивидендов «Газпрома», пояснял замминистра финансов Илья Трунин: «Сумма составит 72 млрд руб. Эту сумму мы будем компенсировать за счет НДПИ, у нас для "Газпрома" установлена отдельная ставка».

Акционеры «Газпрома» ранее одобрили выплату дивидендов по итогам 2017 г. на уровне предыдущего года – в размере 190 млрд руб., или 26,6% прибыли по МСФО. Минфин добивается от госкомпаний выплат акционерам не менее 50% чистой консолидированной прибыли. Но «Газпром» всегда платил меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки – среди них строительство «Силы Сибири», «Турецкого потока», «Северного потока – 2». На 2018 г. «Газпром» одобрил рекордную инвестпрограмму на 1,27 трлн руб., а в 2019 г. она увеличится еще почти на 10% до 1,4 трлн руб.

Поправки увеличивают для «Газпрома» коэффициент, учитывающийся при расчете НДПИ, с текущих 1,4022 до 2,055 с 1 сентября по 31 декабря 2018 г. Ранее правительство уже инициировало временное повышение НДПИ для «Газпрома» для компенсации недополученных дивидендов. В 2017 г. расчетный коэффициент для компании был увеличен таким образом, чтобы бюджет получил дополнительно 30 млрд руб. в виде налоговых поступлений.

Если стоит задача увеличить поступления в бюджет от «Газпрома», то с точки зрения балансирования денежных потоков для компании предпочтительнее вариант роста НДПИ, указывал «Ведомостям» директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: в этом случае не придется делиться дополнительными изъятиями с миноритариями, доля которых в «Газпроме» превышает 40%. Однако такой вариант – самый неприятный для миноритарных акционеров и будет негативно воспринят инвесторами, отмечал Маринченко.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Политика
Новости

Лондон назвал рабочую версию нового случая отравления «Новичком»

Ведомости
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Инцидент в британском городе Эймсбери, где два человека подверглись воздействию нервно-паралитического агента «Новичок», возможно, не является новым случаем применения отравляющего вещества, заявил в четверг министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес телеканалу Sky News. По словам Уоллеса, рабочая версия следствия заключается в том, что пострадавшие в Эймсбери пострадали от остатков вещества, использовавшегося для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Это не было атакой», - сказал министр. Он также отметил, что у следствия нет данных о том, что пострадавшие в Эймсбери связаны со Скрипалями.

Об отравлении людей в Эймсбери стало известно 4 июля. Сам инцидент произошел в субботу, 30 июня. В тот день в больницу доставили мужчину и женщину в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что пострадавшие предположительно подверглись воздействию неизвестного вещества. При этом изначально полиция не исключала, что речь идет о наркотиках.

Эймсбери расположен недалеко от Солсбери, где в марте отравили «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Расследованием нового случая отравления занялось контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. В ночь на четверг Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие подверглись воздействию «Новичка». Это показали результаты анализов, проведенных в Портон-Даун - тренировочном центре по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности.

Пострадавшие остаются в критическом состоянии. Полиция их имен не раскрыла. Как пишет газета The Telegraph, это 45-летний Чарльз Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их друг рассказал, что Роули и Стерджес были в Солсбери неподалеку от места обнаружения отравленных Скрипалей перед тем, как им стало плохо. В свою очередь руководитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нейл Басу заявил, что у следствия нет доказательств того, что пострадавшие недавно посещали места, которые обрабатывали после покушения на Скрипалей.

Скрипали были найдены без сознания на лавочке возле торгового центра в Солсбери 4 марта. Великобритания заявила, что их отравили «Новичком». Ответственность за это Лондон возложил на Москву. Российские власти причастность к отравлению отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, ее отца - в мае. Их текущее местонахождение неизвестно.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Политика
Новости

Бывший заместитель Мединского избежал тюрьмы по «делу реставраторов»

Ведомости
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Президиум Мосгорсуда отказался отправлять на пересмотр приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, передает «Интерфакс». Экс-заместитель министра культуры Владимира Мединского был осужден на 1,5 года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия, но его освободили от наказания в связи тем, что он пробыл под стражей в период следствия.

О пересмотре приговора ходатайствовала Генпрокуратура. Замгенпрокурора Леонид Коржинек просил вернуть приговор Пирумову на рассмотрение в апелляционную инстанцию, поскольку, по мнению надзорного ведомства, назначенное наказание является мягким. Однако Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационного представления.

В декабре 2017 г. Мосгорсуд частично удовлетворил представление прокуратуры, которая просила пересмотреть приговор чиновнику. Апелляция ограничилась увеличением штрафа Пирумову с 300 000 руб. до 1 млн руб. и лишением его ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». После чего обвинение оспорило это решение в президиуме Мосгорсуда, который сначала отказался рассматривать кассацию прокуратуры, но по решению Верховного суда в итоге принял дело к рассмотрению.

Дорогомиловский суд Москвы в октябре 2017 г. признал Пирумова виновным в хищении 164 млн руб. бюджетных средств, выделенных на работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и в еще нескольких объектах. Чиновника приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 000 руб. Однако в день оглашения приговора суд освободил бывшего заместителя Мединского от наказания в связи с фактическим отбытием срока под стражей в ходе следствия.

Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как «дело реставраторов», были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов. Все фигуранты дела признали свою вину и погасили вменяемый им ущерб.

Пирумов был отстранен от должности замминистра культуры распоряжением правительства в декабре 2016 г., когда находился под арестом.

В мае 2018 г. Пирумов был арестован по новому делу о хищении не менее 450 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому делу свою вину он не признает. Газета «Коммерсантъ» писала, что руководство Эрмитажа оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн руб. Позже Следственный комитет сообщил, что расследует дело о хищении не менее 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа.

Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

Политика
Новости

«Справедливая Россия» направила в Думу 2,5 млн подписей против пенсионной реформы

Ведомости
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Фракция «Справедливая Россия» доставила в приемную Госдумы 2,5 млн подписей в 36 коробках против повышения пенсионного возраста. Подписи собрала Конфедерация труда России. Об этом журналистам сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы считаем, что закон в том виде, в каком он внесен в Госдуму, не может быть рассмотрен, и это мы подтверждаем подписями», – сказал Миронов (цитаты по «Интерфаксу»).

По словам Миронова, справороссы направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не рассматривать правительственный законопроект о пенсионной реформе. «Справедливая Россия» предложила свой законопроект, который предусматривает отказ от повышения пенсионного возраста минимум до 2030 г., ликвидацию действующей схемы уплаты страховых взносов и балльной системы, а также самого Пенсионного фонда.

Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно. 

После объявления о пенсионной реформе социологические службы зафиксировали падение рейтинга президента Владимира Путина, правительства и власти в целом. По данным близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», в администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с предстоящей реформой, в том числе проблемы негативного информационного фона.

Политика
Новости

Путин присвоил Кириенко звание Героя России

Ведомости
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Первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, курирующему внутриполитический блок, присвоено звание Героя России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Высшее звание присвоено Кириенко согласно закрытому указу президента Владимира Путина. Согласно положению о звании Героя Российской Федерации, оно присваивается президентом страны «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Герою России также вручают медаль «Золотая Звезда» и грамоту. По отдельному указу президента Герою России на его родине устанавливается бронзовый бюст.

Путин назначил Кириенко первым замруководителя своей администрации в октябре 2016 г. До этого с 2005 г. Кириенко возглавлял «Росатом». Роль Кириенко в развитии атомной отрасли повлияла на присвоение ему высшего звания, утверждают источники «Коммерсанта». Кроме того, по их словам, Путин оценил вклад Кириенко в президентскую избирательную кампанию. На выборах 18 марта Путин в первые в истории выборов президента в России получил больше половины голосов всех избирателей – 56,4 млн из 108,9 млн при явке 67,9%.

По данным «Коммерсанта», вместе с Кириенко награду получили еще несколько сотрудников «Росатома», а также вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. До мая 2018 г. Борисов в статусе замминистра обороны курировал закупку и разработку вооружений. По словам одного из высокопоставленных чиновников, Борисов проделал большую работу, в том числе по линии совместных проектов с «Росатомом». По информации собеседника газеты, президент подписал ряд закрытых указов о награждении в конце мая.

Новая администрация президента. Полный состав

Бизнес
Новости

Независимый топливный союз ответил на заявления о недоливе бензина на АЗС

Ведомости
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Независимый топливный союз (НТС) изучает возможность подачи иска о клевете против Федерации автовладельцев России (ФАР), которая ранее опубликовала исследование о том, что около 76% российских автозаправок недоливают топливо при заправке автомобилей. Об этом говорится в заявлении НТС.

«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР, – заявил президент НТС Павел Баженов. – Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации"».

По мнению НТС, взятая на вооружение ФАР методика тайного покупателя, при которой бензин сначала наливали в пластиковую канистру в багажнике, а затем переливали в мерное устройство, несовершенна, поскольку не учитывает испарение бензина и его возможные утечки. Кроме того, НТС считает выборку АЗС нерелевантной. Делать выводы о всех 25 000 АЗС в 85 регионах страны на основании данных по 34 заправкам в 13 регионах по меньшей мере непрофессионально, говорят в НТС.

Также НТС указывает на то, что в выборке не соблюдались пропорции между АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний, независимыми АЗС и региональными сетями. По данным НТС, при условии случайной выборки, в чем у специалистов НТС также есть сомнения, погрешность исследования ФАР составляет 16,8%.

Бизнес
Новости

AliEхpress запустил в России маркетплейс Taobao

Ведомости
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Самая популярная в Китае платформа электронной торговли TaoBao с 5 июля начинает работать в тестовом режиме и в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя собственника маркетплейса Alibaba Group.

Сначала российские посетители TaoBao получат доступ к 3 млн товарных позиций, что составит около 10% наполнения AliExpress. Каждый месяц ассортимент будет увеличиваться на миллионы наименований, не пересекаясь с предложениями AliExpress. За доставку товаров будет отвечать входящая в Alibaba Group логистическая компания Cainiao. Минимальный срок доставки для крупных городов составит 8 дней.

По данным Mediascope, в мае 2018 г. AliExpress занимал 11-ю позицию в списке самых популярных интернет-ресурсов в России – 18,6 млн человек десктопной аудитории. Оборот товаров на Taobao за год, завершившийся 31 марта, составил $428 млрд.

В Китае появился торговый автомат для продажи автомобилей

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