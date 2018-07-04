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Котировки Tesla упали на 7% после отмены теста Model 3 на безопасность

Котировки компании - производителя электромобилей Tesla снизились на 7% после новости об отмене одного из тестов на безопасность ее новой Model 3, пишет CNBC.

Согласно сообщению Business Insider, ознакомившегося с внутренними документами компании, решение об отмене испытаний тормозов и проверки схода-развала сходящих с конвейера Model 3 принял лично основатель компании Илон Маск.

В Tesla говорят, что отмененный тест был избыточным. «Каждый наш электромобиль тестируется на строжайшее соответствие стандартам, включая тормозную систему. Еще раз подчеркнем: каждая Model 3 проходит испытание пробегом на полигоне с проверкой тормозов, тормозного момента, шума и скрипа. Без исключений», - заявила компания.

На минувшей неделе Tesla, уже несколько кварталов испытывающая проблемы с организацией крупносерийного производства, наконец достигла обещанных инвесторам целевых показателей, собрав 5000 этих электроседанов за неделю. Однако для этого пришлось организовать третью сборочную линию под огромными тентами и перевести завод во Фремонте (Калифорния) на круглосуточную работу. Кроме сокращения тестирования, для ускорения производства пришлось внести изменения в конструкцию электромобиля: так, число точек сварки на днище было сокращено на 300, или на 6%, передавала The New York Times.

Илон Маск представил Tesla Model 3