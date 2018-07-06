Власти Китая разрешили Daimler испытывать беспилотники на улицах Пекина

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Петербургский туроператор «Аврора БГ» приостановил деятельность

Туроператор из Санкт-Петербурга «Аврора БГ» приостановил деятельность. Об этом говорится в сообщении компании. «Начиная с 06.07.2018 г. наша компания прекращает продажу туристических услуг», - уточняется в пресс-релизе.

Компания обещала выполнить в полном объеме все обязательства, которые взяла на себя по договорам о реализации туристического продукта (проживание, авиабилеты, трансфер, медстраховка) по всем туристам, которые сейчас находятся на отдыхе в Болгарии и Черногории.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что представители компании пообещали в плановом режиме вывести всех клиентов, находящихся за границей, по истечении срока туров. Обратные билеты у всех туристов оплачены. «В настоящее время восемь «пакетных» туристов отдыхают в Болгарии, 24 человека – в Черногории и около 40 детей находятся на отдыхе в Болгарии», — отметили в АТОР.

По предварительным данным, из-за приостановки деятельности «Авроры БГ» на отдых по пакетным турам не смогут отправиться 182 человека: 122 человека в Болгарию и 60 человек в Черногорию, добавили в АТОР.

В конце июня «Аврора БГ» отменила чартерные программы в Болгарию и Черногорию. За неделю до этого о приостановке деятельности объявил туроператор «Матрешка тур». «Аврора БГ» до апреля 2018 г. принадлежала тем же владельцам, что и «Матрешка тур», отмечает «Интерфакс». «Аврора БГ» была продана владельцами для того, чтобы выплатить клиентам «Матрешки тур» компенсации за отмененные туры. Источник «Интерфакса» рассказал, что фактически владелец компании при продаже не менялся, как и штат сотрудников.

Ответственность «Авроры БГ» перед туристами застрахована на 10 млн руб. в страховой компании «Якорь». Договор действителен до 13 июля этого года. У туроператора также заключен договор на 10 млн руб. с «ИНКОР страхованием».

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