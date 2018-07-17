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Продажи Volkswagen Group за полгода оказались рекордными в истории компании

Продажи Volkswagen Group за первое полугодие 2018 г. выросли на 7,1% год к году до 5,5 млн автомобилей. Это лучший показатель за всю историю компании, говорится в ее сообщении.

Volkswagen Group – немецкий концерн, основанный в 1937 г. Автопроизводитель выпускает не только одноименные автомобили, но также и Audi, Skoda, Porsche, Seat и др.

Из сообщения компании следует, что продажи в первом полугодии росли на всех основных рынках. Среди стран наибольший прирост показали Бразилия (+22,6%) и Россия (+20%). Хуже всего продажи росли в Германии (+4,6%).

«Наши основные бренды зафиксировали значительный рост в первом полугодии», – приводятся в сообщении слова руководителя отдела продаж Volkswagen Фреда Капплера. В частности, наибольший рост показали MAN (+24%), Seat (+17,6%) и Skoda (+11,6%), а наименьший – Porsche (+3,2%).

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