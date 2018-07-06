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Продажи Mercedes-Benz упали впервые за пять лет

Мировые продажи автомобилей Mercedes-Benz в июне упали на 2,6% до 203 783 штук. Об этом говорится в сообщении материнской компании Daimler AG.

Месячные продажи Mercedes-Benz упали впервые с февраля 2013 г., уточняет Financial Times. Компания объясняет это снижение пожаром у американского поставщика, что привело к уменьшению выпуска внедорожников на заводе Mercedes в штате Аламаба.

При этом продажи Mercedes-Benz за полугодие и второй квартал 2018 г. достигли нового рекорда. За шесть месяцев было продано 1,9 млн автомобилей (+3,9%), а с апреля по июнь – 594 528 автомобилей (+1,9%).

Daimler стала первой компанией, которая ухудшила годовой прогноз из-за торговой войны США и Китая. Компания предупредила о возможном снижении продаж в 2018 г. США объявили о пошлинах в 25% на импорт китайских товаров стоимостью, в ответ китайские власти вводят 25%-ные пошлины на импорт автомобилей из США.

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