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Продажи автомобилей в ЕС упали в сентябре на 23,5% после введения нового стандарта

Продажи автомобилей в Евросоюзе в сентябре 2018 г. обрушились на 23,5% после введения нового стандарта сертификации выбросов и расхода топлива для легковых и легких коммерческих автомобилей WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Это не было сюрпризом, отмечает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), - в ожидании нового стандарта в августе продажи машин в ЕС взлетели на 31,2%. За девять месяцев года рынок рынок увеличился - зарегистрировано 11,95 млн новых автомобилей, рост на 2,5%, сообщила ACEA.

На пяти крупнейших рынках стран ЕС продажи машин в прошлом месяце снизились существенно, но с разной динамикой. В Германии они упали на 30,5% (до 200 134 шт.), в Великобритании - на 20,5% (338 834 шт.), во Франции - на 12,8% (148 750 шт.), в Испании - на 17% (69 129 шт.) , в Италии - на 25,4% (124 976 шт.). Рост зафиксирован только в Болгарии (на 8,5%, 2758 шт.) и Хорватии (на 3,3%, 2894 шт.).

За девять месяцев 2018 г. продажи в Испании выросли на 11,7%, во Франции - на 6,5%, в Германии - на 2,4%, и снизились в Италии (на 2,8%) и Великобритании (на 7,5%).

Продажи крупнейшего автопроизводителя региона Volkswagen Group упали в сентябре на 48% до 171 963 автомобилей. Количество регистраций автомобилей бренда Volkswagen уменьшилось на 52,2%, Audi - на 60,7%, Skoda - на 28,1%, Seat - на 31,8%, Porsche - на 68,8%. PSA Group снизила продажи до 198 988 автомобилей (-7,7%), марка Peugeot сократила поставки на 4,3%, Citroen - на 3,4%, Opel/Vauxhall - на 11,2%. Renault Group уменьшила продажи в ЕС в сентябре на 27% - до 94 964 автомобилей, продажи бренда Renault упали на 31,7%, Dacia - на 14,6%. В Европе было продано 334 автомобиля Lada - на 21% меньше, чем в сентябре 2017 г. Сентябрьские продажи FCA Group снизились на 31,9%. Ford сократил продажи в ЕС в сентябре на 13,7%, BMW Group (BMW и Mini) - на 8,6%, Daimler (Mercedes и Smart) - на 11,8%. Японская Toyota (вместе с Lexus) сократила продажи на 1,2%, Nissan - на 45,5%, Honda - на 26,6%. Корейская Hyundai сократила продажи на 10,9%, а Kia увеличила на 2,9%. Выросли продажи также у Jaguar (на 33,5%) и у Volvo (на 2,9%).

За 9 месяцев года продажи снизились у FCA Group (на 0,8%), Ford (1,8%), BMW Group (1,3%), Daimler (4,5%), Nissan (10,3%), Land Rover (16,4%) и Honda (0,9%). Volkswagen Group увеличила долю на европейском рынке до 24,2% (на 0,7 п. п.), PSA Group до 16,2% (на 5,5 п. п., с учетом присоединения Opel), Renault Group — до 10,7% (на 0,4 п. п.), Toyota до 4,8% (на 0,2 п. п.).