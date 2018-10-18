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ЦОДД составил список аварийно-опасных участков дорог в Москве

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Госавтоинспекция составили список наиболее аварийно-опасных участков дорог в Москве. В перечень включены 92 места «концентрации ДТП». Об этом говорится в сообщении управления МВД по Москве.

«Они (опасные участки) определялись по итогам анализа статистики аварийности за девять месяцев 2018 г., и теперь пользователи навигаторов смогут видеть push-уведомления об аварийно-опасных участках», — отмечается в сообщении.

Наиболее аварийно-опасных магистралями названы МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. С начала 2018 г. на этих магистралях произошло более 1150 аварий. Основной причиной ДТП было несоблюдение скоростного режима и дистанции.

С начала года число погибших в ДТП сократилось на 4,9%, количество аварийно-опасных участков дорог снизилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Число ДТП, произошедших по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, с начала года уменьшилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В каких странах лучшие дороги, а где – худшие

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Экономика
Новости

Credit Suisse: 10% россиян владеют 82% всего личного богатства в России

Ведомости
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На долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 82% всего личного богатства в России. Такие данные содержатся в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse.

В главе, посвященной России (с подзаголовком «Превратности фортуны»), аналитики отмечают, что качество данных о благосостоянии в нашей стране противоречиво: отсутствуют исследования благосостояния домохозяйств и официальная информация о нефинансовых активах и обязательствах.

Согласно отчету, по уровню концентрации богатства Россия обогнала США, одного из лидеров по этому показателю. В США на долю 10% самых обеспеченных граждан приходится 76% личных средств. Россия также обошла Китай — там 10% самых обеспеченных граждан владеют 62% богатств.

Credit Suisse отмечает, что высокая концентрация богатства в России наблюдается на фоне большого числа миллиардеров. Банк насчитал 74 человека с миллиардными состояниями.

Личное богатство россиян в пересчете на душу взрослого населения к середине 2018 г. составило $19 997, подсчитала кредитная организация. При этом медианный уровень богатства на душу населения оказался заметно ниже и составил $2 739.

Богатейшие семьи России по версии Forbes

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Политика
Новости

Навальный позвал директора Росгвардии на дебаты

Ведомости
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Политик Алексей Навальный позвал директора Росгвардии Виктора Золотова на дебаты в прямом эфире на федеральном канале. Видеообращение Навальный опубликовал на своем сайте. Так Навальный ответил на видеообращение Золотова, в котором тот ранее вызвал его «на поединок».

«Надеетесь, что своими угрозами про шоу перед личным составом Росгвардии вы заставите меня молчать о вас и вашей деятельности <...> Я все равно не откажусь от своего мнения о вас. Я считаю, что вы вор», – ответил Навальный. Он также назвал Золотова «ходячей иллюстрацией незаконного обогащения». Навальный дал директору Росгвардии неделю на размышления.

В сентябре Золотов обратился к Навальному в видео: руководитель Росгвардии вызвал политика на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Поводом послужило расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). На момент обращения Золотова политик был под административным арестом: сначала он провел 30 суток в спецприемнике за акцию «Забастовка избирателей», потом еще 20 суток – за организацию акции против повышения пенсионного возраста. На свободу после ареста Навальный вышел 14 октября.

Пока Навальный находился под арестом, его жена Юлия ответила Золотову в Instagram. Она назвала его трусом и вором. Жена политика обратила внимание, что директор Росгвардии записал обращение именно тогда, когда Навальный был под арестом.

Все административные аресты Алексея Навального

Бизнес
Новости

Сервис «Делимобиль» сменил гендиректора

Ведомости
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Новым гендиректором ООО «Каршеринг Руссия» (юридическое лицо сервиса «Делимобиль») стал Евгений Поляновский с 17 октября. Это следует из данных в ЕГРЮЛ. Первым на это внимание обратил «Интерфакс». Представитель «Делимобиля» подтвердил «Ведомостям», что в компании сменился гендиректор.

До этого гендиректором «Каршеринг Руссия» был Леонид Сысоев. Он сказал «Интерфаксу», что 1 октября покинул компанию. Его уход связан с истечением срока контракта, добавили в пресс-службе «Делимобиля»: «Он планирует продолжать развиваться и дальше в автомобильной отрасли».

«Делимобиль» – первый оператор каршеринга, который заработал в Москве три года назад, в сентябре 2015 г. Сейчас сервис работает еще в десяти российских городах – Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону. Парк сервиса превышает 6000 автомобилей. Инвестор «Делимобиля» в 2018 г. запустил в Москве прокат электросамокатов.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Политика
Новости

ФСБ назвала условием успешной борьбы с терроризмом контроль киберпространства

Ведомости
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Гарантировать должный уровень безопасности без контроля киберпространства со стороны спецслужб невозможно, заявил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Смирнов. Его словам приводит агентство «Интерфакс».

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов», — отметил он. В противном случае успешно бороться с современными террористическими угрозами невозможно, подчеркнул Смирнов. По его мнению, решить этот вопрос можно с помощью постоянного мониторинга интернета. «Имею в виду, конечно, только проблемы, связанные с терроризмом, или с экстремизмом, или с организованной преступностью», — заключил первый заместитель директора ФСБ.

Спецслужба давно заявляет о необходимости контролировать интернет. В 2016 г. директор ФСБ Александр Бортников призывал решить «проблему бесконтрольности интернета» для эффективного противодействия планам международных террористов. Руководитель спецслужбы отмечал, что террористы «научились достаточно эффективно управлять звеньями своих террористических сетей дистанционно, используя для этого все имеющиеся средства коммуникации», в том числе интернет, а также популярные мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber.

Финансы
Новости

Набиуллина рассказала о проблеме «банковского рабства» в России

Ведомости
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В России сохраняется проблема «банковского рабства». Россияне должны иметь возможность свободного выбора кредитной организации. Об этом на форуме Finopolis-2018 в Сочи заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По словам Набиуллиной, сейчас потребители получают услуги, о которых три-пять лет назад «не могли мечтать». Это сервисы онлайн-платежей, мобильный банкинг, сказала она. Во многом такие услуги стали доступными благодаря действиям крупных игроков, отметила Набиуллина. «Мы когда-то говорили, правительство занималось отказом от "мобильного рабства", но "банковское рабство" существует, а у человека должна быть возможность выбирать услуги вне зависимости от того, где у него счет в банке, переводить эти средства», — пояснила председатель ЦБ, добавив, что регулятору важно получить ответную реакцию рынка.

По ее словам, для клиентов банков важна конкуренция в финансовом секторе. Набиуллина заявила, что сейчас на банковском рынке происходят процессы консолидации. «Они будут происходить и дальше», — уточнила она. Важно, чтобы в результате консолидации и создания крупных игроков сохранялась конкуренция. Конкурентная среда будет развиваться, если будет мотивация для технологических инноваций, отметила Набиуллина. Монополия на любом рынке «убивает стремление к инновациям, потому что все хорошо». «Чтобы была конкуренция, должен быть доступ всех финансовых институтов к ключевым, базовым вещам», — подчеркнула Набиуллина.

В свою очередь президент Сбербанка Герман Греф заявил, что конкуренция стимулирует развитие бизнеса. «Если наш конкурент вывел новый продукт на рынок — для нас это вызов», — сказал он. По его словам, Сбербанк старается успевать за конкурентами, однако не «везде первый».

В январе замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров говорил, что ЦБ поддержал идею ФАС запретить госбанкам покупать другие банки или блокирующий пакет в них. ФАС хочет создать условия, при которых произойдет снижение роста госучастия в банковской системе. Развитие госбанков не должно осуществляться преимущественно за счет поглощения конкурентов, считают в ФАС.

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Политика
Новости

Песков предостерег от эмоциональных мер после массового убийства в Керчи

Ведомости
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В эмоциональном плане предложения ужесточить законодательство в ответ на керченскую трагедию понятны, но сначала нужно тщательно разобраться в обстоятельствах и деталях происшедшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Только после этого уже, наверное, специалисты должны прогнозировать те или иные действия. Потому что, конечно, это очень опасная тенденция и, безусловно, предстоит глубокий анализ, а главное — нужно будет, конечно, предпринимать действенные меры для того, чтобы минимизировать, если не исключить полностью, такие риски в будущем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к звучащим инициативам об ужесточении законодательства.

«Но еще раз повторюсь: здесь такие сиюминутные действия, импульсивные объяснимы, но они вряд ли помогут делу — здесь нужен очень серьезный системный подход», — добавил Песков.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По данным Следственного комитета России, нападение устроил один из студентов колледжа — 18-летний Владислав Росляков. По данным следствия, он покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа. Действовал ли Росляков один или у него были сообщники — пока неизвестно.

Ведомство сначала возбудило уголовное дело по ст. 205 УК (теракт), но позже переквалифицировало его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Подозреваемому в массовом расстреле людей назначена посмертная психиатрическая экспертиза. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

В керченском колледже произошел взрыв

Недвижимость
Новости

Эксперты сообщили о рекордном количестве сделок с офисами в Москве за пять лет

Ведомости
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Почти 1 млн кв. м был арендован и куплен в столице с начала года, что стало максимальным результатом с 2014 г. Рост составил 28% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г., говорится в исследовании компании JLL.

В то же время, по прогнозам компании, ввод новых офисных площадей в нынешнем году установит очередной антирекорд и объем нового предложения остается на низком уровне. «В таких условиях арендаторы стремятся быстрее подобрать себе площадки для размещения, количество которых в ключевых деловых районах постоянно уменьшается», - поясняют эксперты компании.

Столичные офисы активно арендовались и покупались как в центре Москвы (рост спроса на 29% до 208 000 кв. м), так и за пределами ТТК (на 51% до 450 000 кв. м). Среди крупных сделок последних месяцев – Media Instinct в «Кунцево Плаза» (6000 кв. м), «Инград» в «Эрмитаж Плаза» (4600 кв. м).

Доля свободных площадей на офисном рынке Москвы по итогам III квартала составила 11,1%, сократившись за год на 3,6 п. п. В классе А вакантность офисов оказалась на 3,5 п. п. ниже, чем годом ранее, – на уровне 12,3%, а в классе В+ показатель опустился на 3,9 п. п. до 11,5%.

За III квартал на рынок вышли три новых объекта совокупной площадью 55 000 кв. м, при этом 85% ввода пришлось на класс А. Все введенные объекты расположились за пределами Садового кольца: «Новион» вблизи Олимпийского проспекта, «ВТБ Арена Парк» на Ленинградском проспекте и «Галерея 76» на Профсоюзной улице.

В целом за первые три квартала 2018 г. в эксплуатацию было введено 95 000 кв. м офисов, что сопоставимо с показателем аналогичного периода прошлого года (96 000 кв. м).

«Тенденция к переносу сроков ввода сохраняется: если в начале года планировалась реализация 250 000 кв. м, то сейчас этот показатель снизился до 172 000 кв. м. Это будет очередным антирекордом на офисном рынке Москвы», – комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ.

Стиль жизни
Новости

УЕФА отстранил казанский «Рубин» от еврокубков

Ведомости
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил футбольный клуб «Рубин» от участия в еврокубках на один сезон. Об этом говорится в сообщении организации.

Решение об отстранении приняла следственная палата УЕФА из-за нарушений «Рубином» условий финансового fair play (клубы не должны иметь просроченных финансовых обязательств перед другими клубами, футболистами, налоговыми органами и др. – Прим. «Ведомостей»), отмечается в сообщении. Какие-либо подробности о нарушении «Рубином» правил не раскрываются. Заключение об отстранении клуб может обжаловать в Спортивном арбитражном суде, напоминает УЕФА.

«Рубин» – футбольный клуб из Казани, чемпион России в 2008 г. и 2009 г. В последний раз «Рубин» принимал участие в еврокубках в сезоне 2015-2016 гг., но тогда клуб не смог выйти в плей-офф.

Это не первый случай, когда УЕФА не допускает российский клуб к участию в еврокубках из-за нарушения финансового fair play. В 2015 г. ассоциация отстранила московское «Динамо» на один сезон.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Политика
Новости

Кремль сообщил об отмене вступительной речи Путина на «Валдае»

Ведомости
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Формат участия президента Владимира Путина в форуме «Валдай» в этом году изменится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Модальность присутствия главы государства в этом году будет несколько другой: как такового не будет вводного выступления — вводная часть будет выполнена путем модерирования Федора Лукьянова, он будет вдвоем с президентом перед залом «валдайцев», — рассказал Песков. Вторая часть форума осталась неизменной: Путин ответит на вопросы участников форума, добавил представитель Кремля.

«Вы знаете, что, как правило, это (общение Путина с экспертами на "Валдае". — «Ведомости») проходит весьма содержательно и интересно», — напомнил Песков. По его словам, после традиционной дискуссии Путин продолжит общение с участниками форума в менее формальной обстановке: «Это будет такой небольшой прием, где «на ногах» уже можно и по отдельности пообщаться с участниками форума и проговорить те темы, которые не успели проговорить во время пленарки».

Ранее Кремль сообщил, что 18 октября Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», темой которой будет «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке». Собеседник «Ведомостей», близкий к организаторам визита Путина в Сочи, уточнял, что пока программа на четверг не меняется. До этого Путин отменил переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе, которые должны были пройти 17 октября. Это произошло после взрыва и стрельбы в колледже в Керчи, в результате которой погиб 21 человек. В то же время Песков на вопрос «Ведомостей» заявил, что отмена переговоров в расширенном составе не связана с ситуацией в Керчи.

Путин на «Валдае»

Политика
Новости

СКР назначил посмертную психиатрическую экспертизу подозреваемому в стрельбе в Керчи

Ведомости
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Следственный комитет (СКР) назначил посмертную психиатрическую экспертизу студенту Владиславу Рослякову, подозреваемому в массовом расстреле людей в Керченском политехническом колледже. Об этом говорится на сайте ведомства. «Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову", — уточняется в сообщении СКР.

Следственная группа центрального аппарата СКР завершила первичный осмотр места происшествия. Проведены обыски в жилых помещениях, принадлежащих родственникам Рослякова, а также в съемной квартире, в которой подозреваемый проживал вместе с матерью. «Изъяты предметы, имеющие значение для расследования», — отметили в СКР.

Следователи допросили директора колледжа Ольгу Гребенникову. Продолжаются допросы преподавателей колледжа, студентов, свидетелей ЧП, очевидцев и потерпевших. Следствие пытается восстановить полную картину преступления, выяснить мотив. Следственная группа также занимается установлением обстоятельств, предшествовавших ЧП.

По мнению следствия, 17 октября Росляков устроил взрыв в столовой колледжа, после чего открыл стрельбу из ружья по студентам и преподавателям. Тело Рослякова с огнестрельным ранением было обнаружено в библиотеке колледжа. Следствие считает, что он покончил с собой. СКР расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК — «убийство двух и более лиц». По последним данным, в результате стрельбы погиб 21 человек, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Что произошло в керченском колледже

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Финансы
Новости

Набиуллина поспорила с Грефом о конкуренции в банковском секторе

Ведомости
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Действия Центробанка ограничивают развитие бизнеса Сбербанка, однако при этом конкуренцию, наоборот, стимулируют. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis 2018 в Сочи, передает «Интерфакс». «Если сегодня принято решение какое-то, мы приспособимся и к этому ограничению. Ни к чему хорошему это ограничение не приводит. Но если наш конкурент вывел новый продукт на рынок — для нас это вызов», — сказал Греф.

По его словам, сейчас в мире наблюдается концентрация бизнеса в любых сферах. «Финтех-гиганты и техгиганты сначала были стартапами, а теперь это гиганты», — отметил топ-менеджер, добавив, что наличие компетенции важнее большого капитала. Греф заявил, что он поддерживает конкуренцию. По его словам, Сбербанк за всю историю существования не купил ни одного банка. «Залогом долгосрочного существования Сбербанка является конкуренция», — сказал Греф, отметив, что возглавляемый им банк старается успевать за конкурентами, однако не «везде первый».

С мнением Грефа о конкуренции в российском банковском секторе не согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Я не очень согласна с Германом Оскаровичем, что у нас все хорошо с конкуренцией. ЦБ часто слышит критику, что у нас большая доля государства в банковском секторе. У нас не все хорошо с конкуренцией в банковском секторе», — сказала она. По ее словам, регулятор надеется, что «финансовые технологии разовьют конкуренцию». Набиуллина считает, что крупные игроки должны принимать участие в развитии финансовых технологий, но при этом они не должны отрицательно влиять на конкуренцию.

«Тут так выставили, как будто мы против инициатив Центрального банка. Мы не против, нам все равно», — парировал Греф. По его словам, если ограничения вводятся для всех участников рынка, то Сбербанк не выступает против. «Наша задача — выигрывать конкуренцию во всех условиях», — сказал Греф.

Слова Грефа на форуме прокомментировал председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен. По его словам, банк является коммерческой организацией, которая должна зарабатывать деньги. «Понятно стремление банка использовать свои сравнительные преимущества, в частности размер. Это вполне естественно, и критиковать Сбербанк сложно», — сказал он, добавив, что Сбербанк принимает решения в интересах акционеров. По мнению Авена, создаваемая система быстрых платежей «все равно будет национальной». «Сопротивление Сбербанка естественно, позиция ЦБ исторически оправдана, и он победит, конечно», — считает Авен.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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