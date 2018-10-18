ЦОДД составил список аварийно-опасных участков дорог в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Госавтоинспекция составили список наиболее аварийно-опасных участков дорог в Москве. В перечень включены 92 места «концентрации ДТП». Об этом говорится в сообщении управления МВД по Москве.
«Они (опасные участки) определялись по итогам анализа статистики аварийности за девять месяцев 2018 г., и теперь пользователи навигаторов смогут видеть push-уведомления об аварийно-опасных участках», — отмечается в сообщении.
Наиболее аварийно-опасных магистралями названы МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. С начала 2018 г. на этих магистралях произошло более 1150 аварий. Основной причиной ДТП было несоблюдение скоростного режима и дистанции.
С начала года число погибших в ДТП сократилось на 4,9%, количество аварийно-опасных участков дорог снизилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Число ДТП, произошедших по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, с начала года уменьшилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В каких странах лучшие дороги, а где – худшие
Место: 1
Страна: Объединённые Арабские Эмираты
Страна: Сингапур
Страна: Швейцария
Страна: Гонконг
Страна: Нидерланды
Страна: Япония
Страна: Франция
Страна: Португалия
Страна: Австрия
Страна: США
Страна: Россия
Страна: Молдавия
Страна: Мозамбик
Страна: Украина
Страна: Парагвай
Страна: Йемен
Страна: Гвинея
Страна: Мадагаскар
Страна: Гаити
Страна: Демократическая Республика Конго
Страна: Мавритания