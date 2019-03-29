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Производство автомобилей Smart будет перенесено в Китай

Немецкий автоконцерн Daimler продает 50% подразделения Smart китайской компании Geely. Компании объявили о создании СП, которое будет заниматься разработкой и выпуском электромобилей под брендом Smart, производство будет размещено в Китае, сообщили компании. Накануне о скорой продаже половины Smart китайкой компании сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Новые электромобили Smart совместной разработки появятся в 2022 г. Разработка и проектирование будут разделены между Mercedes-Benz Design и инженерными центрами Geely. Линейка Smart будет расширена моделями сегмента B. СП будет будет оформлено к концу 2019 г., финансовые условия не разглашаются. Бренд Smart «обладает уникальной привлекательностью и высокой коммерческой ценностью,» сказал председатель совета директоров и основной владелец китайской Geely Ли Шуфу.

На заводе в Хамбахе во Франции, где сейчас выпускается Smart Fortwo, Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler, будет производить компактный электромобиль линейки EQ, в запуск которого будет инвестировано 500 млн евро, сказал гендиректор Daimler Дитер Цетше. Как будет замещено производство Smart Forfour в Словении, компания не сообщает. Четырехместный Smart построен на одной платформе с Renault Twingo.

Geely в прошлом году стала крупнейшим акционером Daimler, купив долю 9,7% за $9 млрд. Покупка доли в убыточном подразделении Smart, вероятно, поможет финансам немецкой компании, полагает Reuters. Smart продал в 2018 г. всего 128 802 автомобилей (снижение на 4,6 %), в то время как Mercedes-Benz - около 2,25 млн.

Сближение Geely и Daimler в прошлом году продолжилось соглашением о создании СП, которое будет предлагать в Китае услуги вызова автомобилей с водителем и каршеринга. Geely в последние годы активно расширяет портфель брендов. Помимо доли в Daimler, китайская группа уже частично или полностью контролирует шведскую Volvo Cars, LEVC (производитель лондонских такси), британскую Lotus и малазийскую Proton.

Цетше является последовательным энтузиастом бренда микромобилей. Но гендиректор уходит в отставку в мае этого года, а его приемник Ола Каллениус не так оптимистичен относительно бренда, приносящего концерну убытки. По оценке Evercore ISI ежегодные убытки Smart составляют от 500 до 700 млн евро.