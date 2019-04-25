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Чистый убыток Tesla в I квартале превысил $700 млн

Сокращение производства электрокаров Tesla привело к чистому убытку компании в $702,1 млн в I квартале 2019 г., следует из ее финансового отчета. Ранее стало известно, что за первые три месяца текущего года компания продала около 63 000 машин – на 31% меньше, чем кварталом ранее. Кроме того, в феврале Tesla выплатила крупнейшую в своей истории сумму по конвертируемым облигациям – $920 млн, отмечает Bloomberg. На конец марта резервы компании составляли $2,2 млрд., на конец 2018 г. – $3,7 млрд.

Основатель компании Илон Маск пообещал, что Tesla вернется к прибыли в III квартале 2019 г. Два предшествовавших спаду квартала производитель электромобилей демонстрировал прибыль: $139,4 млн в IV и $311,5 млн – в III квартале 2018 г. Однако в ближайшие три месяца компания продолжит показывать убытки, размер которых пока не прогнозируется.

Tesla подтвердила свой прогноз по производству в 2019 г. от 360 000 до 400 000 автомобилей. Это на 45-65% больше, чем в 2018 г., отмечает CBS. Таким образом, в каждый из последующих кварталов компании придется продавать примерно по 100 000 электромобилей.

Хотя финансовые результаты компании оказались значительно хуже, чем прогнозировали инвесторы, настроения последних не сильно изменились. Акции Tesla сначала упали на 3,1%, но потом поднялись в цене 2,8%. За 2019 г. капитализация компании снизилась на 22%.