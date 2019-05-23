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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию своей новинки — купе-кроссовера Arkana. Это машины в топовой комплектации, с эксклюзивными дизайнерскими решениями. Переднеприводная версия предлагается за 1 419 990 руб., полноприводная — за 1 499 990 руб.

При оплате через онлайн-шоурум полной стоимости Arkana доставят клиенту на дом — ранее о такой идее рассказывали источники «Ведомостей». Заказанные машины поступят дилерам ориентировочно к началу июля 2019 г., поясняет топ-менеджер одной из дилерских компаний Renault.

Arkana будет комплектоваться 1,6-литровым мощностью 114 л. с. и 1,3-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с, механической коробкой передачи и вариатором. Цены других комплектаций, которые появятся в продаже в середине лета, компания не раскрывает. Ранее в Renault говорили, что новинка по цене будет находиться между выпускаемым в Москве кроссовером Kaptur (стоит сейчас 944 000 — 1 334 990 руб.) и импортируемым кроссовером Koleos (1 699 000 — 2 337 900 руб.).

Arkana уже выпускается в Москве на заводе «Рено Россия» мощностью около 200 000 машин в год, вместе с Kaptur и другими кроссоверами — Renault Duster и Nissan Terrano. Локализация составляет 60%, в «ближайшее время» увеличится до 70%, сообщил эксперт по продукту Renault региона Евразия Анатолий Калицев. По его словам, сейчас в списке комплектующих из России — весь кузов, большинство деталей интерьера, 1,6-литровый мотор и механическая коробка передач (эти агрегаты выпускает «АвтоВАЗ»). Обсуждается возможность локализации других агрегатов, которые будут использоваться в Arkana, добавил он.

Продажи купе-кроссовера Renault Arkana будут больше, чем у Renault Kaptur, по оценке директора по маркетингу «Рено Россия» Франсиско Идальго-Маркеса. Конкретные цифры он не раскрыл. В 2018 г. в России было продано 30 042 автомобилей Kaptur — это 22% от общих продаж Renault в России, следует из данных АЕБ. Продажи выше уровня Kaptur вполне возможны, но все будет зависеть от цен основных комплектаций, говорит дилер. По его оценке, оптимальная ценовая минимальная граница для этой модели — 1,2 млн руб.